https://1prime.ru/20251005/putin-863189555.html

В США поразились из-за выступления Путина на "Валдае"

В США поразились из-за выступления Путина на "Валдае" - 05.10.2025, ПРАЙМ

В США поразились из-за выступления Путина на "Валдае"

Президент России Владимир Путин во время выступления на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" вел себя уверенно и спокойно, заявил экс-аналитик | 05.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-05T23:23+0300

2025-10-05T23:23+0300

2025-10-05T23:47+0300

украина

запад

сша

владимир путин

валдай

цру

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852679278_0:133:3171:1917_1920x0_80_0_0_f9daaf95e735b40d5d27247b5e33cf42.jpg

МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во время выступления на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" вел себя уверенно и спокойно, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Danny Haiphong."Наблюдал за Путиным, как он произнес речь, которая длилась около 40 минут (на Валдае. — Прим. Ред.), потом <…> отвечал на вопросы со сцены. <…> Путин не похож на человека, находящегося в состоянии стресса. Он выглядит как человек, который знает, что делает", — отметил он.По словам аналитика, президент при этом очень прямолинейно высказывался на темы темы Украины и отношений с Западом.Президент России традиционно принял участие в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". В своей речи и во время дискуссии он затронул проблемы нового миропорядка, двусторонних отношений с США, Индией и Китаем, а также ситуацию вокруг украинского конфликта.Путин на заседании "Валдая" заявил, что ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным. Он добавил, что это будет "именно ответ", подчеркнув, что Россия никогда не инициировала военное противостояние.

https://1prime.ru/20251005/tramp-863188152.html

украина

запад

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, запад, сша, владимир путин, валдай, цру, в мире