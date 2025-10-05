В США поразились из-за выступления Путина на "Валдае"

https://1prime.ru/20251005/putin-863189555.html
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во время выступления на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" вел себя уверенно и спокойно, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Danny Haiphong."Наблюдал за Путиным, как он произнес речь, которая длилась около 40 минут (на Валдае. — Прим. Ред.), потом <…> отвечал на вопросы со сцены. <…> Путин не похож на человека, находящегося в состоянии стресса. Он выглядит как человек, который знает, что делает", — отметил он.По словам аналитика, президент при этом очень прямолинейно высказывался на темы темы Украины и отношений с Западом.Президент России традиционно принял участие в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". В своей речи и во время дискуссии он затронул проблемы нового миропорядка, двусторонних отношений с США, Индией и Китаем, а также ситуацию вокруг украинского конфликта.Путин на заседании "Валдая" заявил, что ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным. Он добавил, что это будет "именно ответ", подчеркнув, что Россия никогда не инициировала военное противостояние.
