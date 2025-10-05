Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роскомнадзор напомнил о правилах регистрации крупных Telegram-каналов - 05.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251005/roskomnadzor--863176556.html
Роскомнадзор напомнил о правилах регистрации крупных Telegram-каналов
Роскомнадзор напомнил о правилах регистрации крупных Telegram-каналов - 05.10.2025, ПРАЙМ
Роскомнадзор напомнил о правилах регистрации крупных Telegram-каналов
Роскомнадзор напомнил о правилах регистрации Telegram-каналов с аудиторией от 10 тысяч человек - специальный бот в Telegram подтверждает, что канал запущен... | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T14:38+0300
2025-10-05T14:39+0300
технологии
бизнес
россия
роскомнадзор
telegram
вконтакте
https://cdnn.1prime.ru/img/82760/25/827602574_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_e0afd9e9555ab274a7eeaa32a865b59a.jpg
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Роскомнадзор напомнил о правилах регистрации Telegram-каналов с аудиторией от 10 тысяч человек - специальный бот в Telegram подтверждает, что канал запущен именно владельцем канала. "Регистрация начинается на портале Госуслуг с подачи заявления и получения владельцем канала уникального номера. Далее нужно убедиться в том, что это именно сам владелец канала решил его внести в перечень как свой", - говорится в сообщении ведомства в ее канале в Max. Отмечается, что для подтверждения действительности владения каналом его владелец должен в интерфейсе соцсети направить номер, полученный на портале Госуслуг. "Номер направляется в соответствии с постановлением правительства через специально предоставляемую соцсетью программу для автоматической сверки Роскомнадзором номера и данных владельца канала. В Telegram это делает запускаемый владельцем канала бот. Этот бот подтверждает, что он запущен именно владельцем канала", - добавили в РКН. Для этого, по словам ведомства, этот бот должен обладать необходимыми правами, которые определяет уже только сама соцсеть. Одновременно с этим бот проставляет и маркировку А+. С 1 ноября 2024 года в перечне Роскомнадзора во "ВКонтакте" зарегистрировалось 86,114 тысячи авторов, в Telegram - 30,626 тысячи, в YouTube - 14,499 тысячи, в TikTok - 5,465 тысячи, в "Одноклассниках"- 12, 799 тысячи. В "Дзене" число зарегистрированных каналов составило 5,776 тысячи, в Likee - 2,810 тысячи, в Rutube - 1,278 тысячи, а в Twitch - 892.
https://1prime.ru/20251003/telegram-863116503.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82760/25/827602574_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_efa643e3ca741f08796e4fd4af01e006.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, россия, роскомнадзор, telegram, вконтакте
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Роскомнадзор, Telegram, ВКонтакте
14:38 05.10.2025 (обновлено: 14:39 05.10.2025)
 
Роскомнадзор напомнил о правилах регистрации крупных Telegram-каналов

Роскомнадзор напомнил о правилах регистрации Telegram-каналов с большой аудиторией

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram
Мессенджер Telegram - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Мессенджер Telegram. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Роскомнадзор напомнил о правилах регистрации Telegram-каналов с аудиторией от 10 тысяч человек - специальный бот в Telegram подтверждает, что канал запущен именно владельцем канала.
"Регистрация начинается на портале Госуслуг с подачи заявления и получения владельцем канала уникального номера. Далее нужно убедиться в том, что это именно сам владелец канала решил его внести в перечень как свой", - говорится в сообщении ведомства в ее канале в Max.
Отмечается, что для подтверждения действительности владения каналом его владелец должен в интерфейсе соцсети направить номер, полученный на портале Госуслуг.
"Номер направляется в соответствии с постановлением правительства через специально предоставляемую соцсетью программу для автоматической сверки Роскомнадзором номера и данных владельца канала. В Telegram это делает запускаемый владельцем канала бот. Этот бот подтверждает, что он запущен именно владельцем канала", - добавили в РКН.
Для этого, по словам ведомства, этот бот должен обладать необходимыми правами, которые определяет уже только сама соцсеть. Одновременно с этим бот проставляет и маркировку А+.
С 1 ноября 2024 года в перечне Роскомнадзора во "ВКонтакте" зарегистрировалось 86,114 тысячи авторов, в Telegram - 30,626 тысячи, в YouTube - 14,499 тысячи, в TikTok - 5,465 тысячи, в "Одноклассниках"- 12, 799 тысячи. В "Дзене" число зарегистрированных каналов составило 5,776 тысячи, в Likee - 2,810 тысячи, в Rutube - 1,278 тысячи, а в Twitch - 892.
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Суд оштрафовал Telegram за неисполнение обязанностей владельцем соцсети
3 октября, 15:59
 
ТехнологииБизнесРОССИЯРоскомнадзорTelegramВКонтакте
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала