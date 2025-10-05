Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия осудила удар США по судну вблизи Венесуэлы - 05.10.2025
Россия осудила удар США по судну вблизи Венесуэлы
Россия осудила удар США по судну вблизи Венесуэлы
2025-10-05T18:10+0300
2025-10-05T18:10+0300
политика
россия
мировая экономика
сша
венесуэла
пит хегсет
дональд трамп
мид рф
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Россия решительно осуждает удар США по судну в международных водах вблизи Венесуэлы в пятницу, сообщил в воскресенье МИД РФ. Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что США в пятницу по приказу американского президента Дональда Трампа нанесли очередной удар по судну с наркотиками в международных водах вблизи Венесуэлы. Министр войны США указал, что в результате удара, нанесенного в международных водах вблизи Венесуэлы, погибли четыре "наркотеррориста", находившихся на борту. "Россия решительно осуждает нанесенный вооруженными силами США 3 октября новый удар по судну в международных водах вблизи Венесуэлы", - сказано в заявлении на сайте министерства.
1920
1920
true
россия, мировая экономика, сша, венесуэла, пит хегсет, дональд трамп, мид рф
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, ВЕНЕСУЭЛА, Пит Хегсет, Дональд Трамп, МИД РФ
Россия осудила удар США по судну вблизи Венесуэлы

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Россия решительно осуждает удар США по судну в международных водах вблизи Венесуэлы в пятницу, сообщил в воскресенье МИД РФ.
Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что США в пятницу по приказу американского президента Дональда Трампа нанесли очередной удар по судну с наркотиками в международных водах вблизи Венесуэлы. Министр войны США указал, что в результате удара, нанесенного в международных водах вблизи Венесуэлы, погибли четыре "наркотеррориста", находившихся на борту.
"Россия решительно осуждает нанесенный вооруженными силами США 3 октября новый удар по судну в международных водах вблизи Венесуэлы", - сказано в заявлении на сайте министерства.
Политика РОССИЯ Мировая экономика США ВЕНЕСУЭЛА Пит Хегсет Дональд Трамп МИД РФ
 
 
