Россия осудила удар США по судну вблизи Венесуэлы
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Россия решительно осуждает удар США по судну в международных водах вблизи Венесуэлы в пятницу, сообщил в воскресенье МИД РФ. Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что США в пятницу по приказу американского президента Дональда Трампа нанесли очередной удар по судну с наркотиками в международных водах вблизи Венесуэлы. Министр войны США указал, что в результате удара, нанесенного в международных водах вблизи Венесуэлы, погибли четыре "наркотеррориста", находившихся на борту. "Россия решительно осуждает нанесенный вооруженными силами США 3 октября новый удар по судну в международных водах вблизи Венесуэлы", - сказано в заявлении на сайте министерства.
