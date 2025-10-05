https://1prime.ru/20251005/rossiya-863183240.html
МИД опроверг дипфейк на основе интервью Захаровой
МИД опроверг дипфейк на основе интервью Захаровой - 05.10.2025, ПРАЙМ
МИД опроверг дипфейк на основе интервью Захаровой
Министерство иностранных дел РФ опровергло дипфейк на основе интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой для радио Sputnik. | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T18:40+0300
2025-10-05T18:40+0300
2025-10-05T18:40+0300
технологии
россия
украина
молдавия
мария захарова
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/50/842905030_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_df11d54b7d65af1ae8d4469cfd377dec.jpg
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел РФ опровергло дипфейк на основе интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой для радио Sputnik. "Это очередная фальшивка, созданная с помощью технологий искусственного интеллекта: сгенерированная нейросетью аудиодорожка, имитирующая голос Марии Захаровой, наложена на реальные кадры из интервью", - сказано в сообщении в Telegram-канале министерства. По данным, которые приводит министерство, поверх видеоряда из интервью была наложена измененная аудиодорожка, содержавшая сгенерированные высказывания об Украине и ходе СВО, вместо обсуждения ситуации с выборами в Молдавии в оригинальном отрывке. В министерстве также призвали тщательно проверять публикуемую в соцсетях информацию на официальных ресурсах.
https://1prime.ru/20250911/pamfilova-862119741.html
украина
молдавия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/50/842905030_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_0f7ddeabbe554c1be12b697be3e6cd43.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, украина, молдавия, мария захарова, общество
Технологии, РОССИЯ, УКРАИНА, МОЛДАВИЯ, Мария Захарова, Общество
МИД опроверг дипфейк на основе интервью Захаровой
МИД опроверг дипфейк на основе интервью Захаровой для радио Sputnik