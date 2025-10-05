Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД опроверг дипфейк на основе интервью Захаровой
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел РФ опровергло дипфейк на основе интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой для радио Sputnik. "Это очередная фальшивка, созданная с помощью технологий искусственного интеллекта: сгенерированная нейросетью аудиодорожка, имитирующая голос Марии Захаровой, наложена на реальные кадры из интервью", - сказано в сообщении в Telegram-канале министерства. По данным, которые приводит министерство, поверх видеоряда из интервью была наложена измененная аудиодорожка, содержавшая сгенерированные высказывания об Украине и ходе СВО, вместо обсуждения ситуации с выборами в Молдавии в оригинальном отрывке. В министерстве также призвали тщательно проверять публикуемую в соцсетях информацию на официальных ресурсах.
18:40 05.10.2025
 
МИД опроверг дипфейк на основе интервью Захаровой

Мария Захарова
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел РФ опровергло дипфейк на основе интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой для радио Sputnik.
"Это очередная фальшивка, созданная с помощью технологий искусственного интеллекта: сгенерированная нейросетью аудиодорожка, имитирующая голос Марии Захаровой, наложена на реальные кадры из интервью", - сказано в сообщении в Telegram-канале министерства.
По данным, которые приводит министерство, поверх видеоряда из интервью была наложена измененная аудиодорожка, содержавшая сгенерированные высказывания об Украине и ходе СВО, вместо обсуждения ситуации с выборами в Молдавии в оригинальном отрывке.
В министерстве также призвали тщательно проверять публикуемую в соцсетях информацию на официальных ресурсах.
