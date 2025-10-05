https://1prime.ru/20251005/rossiya-863185179.html
Источник сообщил о задержании экс-министр здравоохранения Дагестана
Источник сообщил о задержании экс-министр здравоохранения Дагестана - 05.10.2025, ПРАЙМ
Источник сообщил о задержании экс-министр здравоохранения Дагестана
Экс-министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева, задержанная на Ставрополье, доставлена в Дагестан, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных... | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T20:25+0300
2025-10-05T20:25+0300
2025-10-05T20:25+0300
общество
здоровье
дагестан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/05/863184802_0:64:1200:739_1920x0_80_0_0_158b2756a8e055a9a26ea14253535ee7.jpg
МАХАЧКАЛА, 5 окт - ПРАЙМ. Экс-министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева, задержанная на Ставрополье, доставлена в Дагестан, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах республики. "Беляева после задержания доставлена в Дагестан", – сказал собеседник агентства.
https://1prime.ru/20251004/minyust--863147318.html
дагестан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/05/863184802_66:0:1135:802_1920x0_80_0_0_a8057709d40755e0d2765cbccacbf917.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , здоровье, дагестан
Общество , Здоровье, Дагестан
Источник сообщил о задержании экс-министр здравоохранения Дагестана
Экс-министра здравоохранения Дагестана Беляеву доставили в республику после задержания