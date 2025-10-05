https://1prime.ru/20251005/rossiya-863185324.html
Экс-министр здравоохранения Дагестана подозревается в мошенничестве
2025-10-05T20:38+0300
общество
здоровье
дагестан
МАХАЧКАЛА, 5 окт - ПРАЙМ. Задержанная экс-министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева подозревается в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов республики. "Бывший министр здравоохранения Республики Дагестан Беляева подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ", – сказала собеседница агентства.
дагестан
