05.10.2025
Сумма ущерба в деле экс-главы Минздрава Дагестана превысила миллион рублей
Сумма ущерба в деле экс-главы Минздрава Дагестана превысила миллион рублей - 05.10.2025, ПРАЙМ
Сумма ущерба в деле экс-главы Минздрава Дагестана превысила миллион рублей
Сумма ущерба в деле о мошенничестве экс-главы минздрава Дагестана Татьяны Беляевой превышает 1 миллион рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов... | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T21:20+0300
2025-10-05T21:20+0300
общество
финансы
банки
дагестан
махачкала
МАХАЧКАЛА, 5 окт - ПРАЙМ. Сумма ущерба в деле о мошенничестве экс-главы минздрава Дагестана Татьяны Беляевой превышает 1 миллион рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов республики. Ранее в пресс-службе сообщили, что Кировский районный суд Махачкалы арестовал Беляеву на два месяца. По версии следствия, в сентябре 2020 года группа должностных лиц Дагестана заключила договоры с коммерческими организациями на сумму 516 миллионов рублей в рамках исполнения мероприятий по реализации регионального фрагмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. "В пределах гарантийного срока (в течение года) исполнителем должно было производиться гарантийное обслуживание работ на безвозмездной основе, однако на основании приказа подозреваемой, в 2021–2024 годах были заключены дополнительные необоснованные договоры с другими организациями на техническое сопровождение, дублирующие гарантийные обязательства, что привело к ущербу бюджету на сумму свыше 1 миллиона рублей", – говорится в сообщении. Беляева занимала должность министра здравоохранения Дагестана с февраля 2022 по август 2024 года. В последнее время возглавляла один из санаториев в Кавказских Минеральных Водах.
дагестан
махачкала
общество , финансы, банки, дагестан, махачкала
Общество , Финансы, Банки, Дагестан, Махачкала
21:20 05.10.2025
 
Сумма ущерба в деле экс-главы Минздрава Дагестана превысила миллион рублей

Сумма ущерба в деле экс-главы Минздрава Дагестана Беляевой превысила миллион рублей

© Фото : пресс-служба Минздрава ДагестанаТатьяна Беляева
Татьяна Беляева - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Татьяна Беляева. Архивное фото
© Фото : пресс-служба Минздрава Дагестана
МАХАЧКАЛА, 5 окт - ПРАЙМ. Сумма ущерба в деле о мошенничестве экс-главы минздрава Дагестана Татьяны Беляевой превышает 1 миллион рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов республики.
Ранее в пресс-службе сообщили, что Кировский районный суд Махачкалы арестовал Беляеву на два месяца.
По версии следствия, в сентябре 2020 года группа должностных лиц Дагестана заключила договоры с коммерческими организациями на сумму 516 миллионов рублей в рамках исполнения мероприятий по реализации регионального фрагмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.
"В пределах гарантийного срока (в течение года) исполнителем должно было производиться гарантийное обслуживание работ на безвозмездной основе, однако на основании приказа подозреваемой, в 2021–2024 годах были заключены дополнительные необоснованные договоры с другими организациями на техническое сопровождение, дублирующие гарантийные обязательства, что привело к ущербу бюджету на сумму свыше 1 миллиона рублей", – говорится в сообщении.
Беляева занимала должность министра здравоохранения Дагестана с февраля 2022 по август 2024 года. В последнее время возглавляла один из санаториев в Кавказских Минеральных Водах.
