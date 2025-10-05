https://1prime.ru/20251005/rossiya-863186540.html
Сумма ущерба в деле экс-главы Минздрава Дагестана превысила миллион рублей
Сумма ущерба в деле экс-главы Минздрава Дагестана превысила миллион рублей - 05.10.2025, ПРАЙМ
Сумма ущерба в деле экс-главы Минздрава Дагестана превысила миллион рублей
Сумма ущерба в деле о мошенничестве экс-главы минздрава Дагестана Татьяны Беляевой превышает 1 миллион рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов... | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T21:20+0300
2025-10-05T21:20+0300
2025-10-05T21:20+0300
общество
финансы
банки
дагестан
махачкала
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/05/863184802_0:64:1200:739_1920x0_80_0_0_158b2756a8e055a9a26ea14253535ee7.jpg
МАХАЧКАЛА, 5 окт - ПРАЙМ. Сумма ущерба в деле о мошенничестве экс-главы минздрава Дагестана Татьяны Беляевой превышает 1 миллион рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов республики. Ранее в пресс-службе сообщили, что Кировский районный суд Махачкалы арестовал Беляеву на два месяца. По версии следствия, в сентябре 2020 года группа должностных лиц Дагестана заключила договоры с коммерческими организациями на сумму 516 миллионов рублей в рамках исполнения мероприятий по реализации регионального фрагмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. "В пределах гарантийного срока (в течение года) исполнителем должно было производиться гарантийное обслуживание работ на безвозмездной основе, однако на основании приказа подозреваемой, в 2021–2024 годах были заключены дополнительные необоснованные договоры с другими организациями на техническое сопровождение, дублирующие гарантийные обязательства, что привело к ущербу бюджету на сумму свыше 1 миллиона рублей", – говорится в сообщении. Беляева занимала должность министра здравоохранения Дагестана с февраля 2022 по август 2024 года. В последнее время возглавляла один из санаториев в Кавказских Минеральных Водах.
https://1prime.ru/20251004/sud--863148704.html
дагестан
махачкала
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/05/863184802_66:0:1135:802_1920x0_80_0_0_a8057709d40755e0d2765cbccacbf917.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , финансы, банки, дагестан, махачкала
Общество , Финансы, Банки, Дагестан, Махачкала
Сумма ущерба в деле экс-главы Минздрава Дагестана превысила миллион рублей
Сумма ущерба в деле экс-главы Минздрава Дагестана Беляевой превысила миллион рублей
МАХАЧКАЛА, 5 окт - ПРАЙМ. Сумма ущерба в деле о мошенничестве экс-главы минздрава Дагестана Татьяны Беляевой превышает 1 миллион рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов республики.
Ранее в пресс-службе сообщили, что Кировский районный суд Махачкалы
арестовал Беляеву на два месяца.
По версии следствия, в сентябре 2020 года группа должностных лиц Дагестана
заключила договоры с коммерческими организациями на сумму 516 миллионов рублей в рамках исполнения мероприятий по реализации регионального фрагмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.
"В пределах гарантийного срока (в течение года) исполнителем должно было производиться гарантийное обслуживание работ на безвозмездной основе, однако на основании приказа подозреваемой, в 2021–2024 годах были заключены дополнительные необоснованные договоры с другими организациями на техническое сопровождение, дублирующие гарантийные обязательства, что привело к ущербу бюджету на сумму свыше 1 миллиона рублей", – говорится в сообщении.
Беляева занимала должность министра здравоохранения Дагестана с февраля 2022 по август 2024 года. В последнее время возглавляла один из санаториев в Кавказских Минеральных Водах.
Суд взыскал 925 миллионов рублей с вице-губернатора Белгородской области