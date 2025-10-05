https://1prime.ru/20251005/rossiya-863186792.html
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Тамбова ("Донское"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
