Ремонт на втором блоке БелАЭС начнется в ноябре - 05.10.2025
Ремонт на втором блоке БелАЭС начнется в ноябре
Ремонт на втором блоке БелАЭС начнется в ноябре - 05.10.2025, ПРАЙМ
Ремонт на втором блоке БелАЭС начнется в ноябре
Планово-предупредительный ремонт начнется на втором энергоблоке Белорусской АЭС в ноябре, он продлится до конца года, сообщил генеральный директор АЭС Сергей... | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T22:06+0300
2025-10-05T22:08+0300
МИНСК, 5 окт - ПРАЙМ. Планово-предупредительный ремонт начнется на втором энергоблоке Белорусской АЭС в ноябре, он продлится до конца года, сообщил генеральный директор АЭС Сергей Бобович в интервью телеканалу СТВ, записанном на станции. "Мы рассчитываем, что в середине следующего месяца, в ноябре, у нас на планово-предупредительный ремонт уйдет блок номер два. Это будет второй планово-предупредительный ремонт. Мы уйдем в него до конца года. Как мы планируем, зайдем немножко в январь, и потом включим его в сеть", - сообщил гендиректор. По его словам, за это время прежде всего будет проведена частичная замена топлива. "Практически четверть топлива у нас идет под замену. Дальше мы будем находиться в состоянии нормальной работы", - сказал Бобович. Через неделю-две после включения в эксплуатацию второго блока первый энергоблок БелАЭС уйдет на капитальный ремонт, уже четвертый, сообщил он. Что касается отходов, то отработавшее ядерное топливо будет направляться на переработку в Россию. "Отходы будут переработаны до необходимой пониженной активности, после чего через определенное время вернутся к нам страну и здесь будут захоронены. Это общемировая практика. Они очень компактные, не будет каких-то там таких завалов, развалов. Будет все компактно. Сейчас выбирается площадка для этого. Процесс переработки очень длительный, это будет занимать десятилетия", - сказал гендиректор БелАЭС.
БелАЭС, Мировая экономика
22:06 05.10.2025 (обновлено: 22:08 05.10.2025)
 
Ремонт на втором блоке БелАЭС начнется в ноябре

Гендиректор Бобович: на втором блоке БелАЭС в ноябре начнется ремонт

Государственный флаг Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 5 окт - ПРАЙМ. Планово-предупредительный ремонт начнется на втором энергоблоке Белорусской АЭС в ноябре, он продлится до конца года, сообщил генеральный директор АЭС Сергей Бобович в интервью телеканалу СТВ, записанном на станции.
"Мы рассчитываем, что в середине следующего месяца, в ноябре, у нас на планово-предупредительный ремонт уйдет блок номер два. Это будет второй планово-предупредительный ремонт. Мы уйдем в него до конца года. Как мы планируем, зайдем немножко в январь, и потом включим его в сеть", - сообщил гендиректор.
По его словам, за это время прежде всего будет проведена частичная замена топлива.
"Практически четверть топлива у нас идет под замену. Дальше мы будем находиться в состоянии нормальной работы", - сказал Бобович.
Через неделю-две после включения в эксплуатацию второго блока первый энергоблок БелАЭС уйдет на капитальный ремонт, уже четвертый, сообщил он.
Что касается отходов, то отработавшее ядерное топливо будет направляться на переработку в Россию.
"Отходы будут переработаны до необходимой пониженной активности, после чего через определенное время вернутся к нам страну и здесь будут захоронены. Это общемировая практика. Они очень компактные, не будет каких-то там таких завалов, развалов. Будет все компактно. Сейчас выбирается площадка для этого. Процесс переработки очень длительный, это будет занимать десятилетия", - сказал гендиректор БелАЭС.
%Флаг Казахстана - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
В Казахстане вторую АЭС построят в Алма-Атинской области
1 октября, 09:52
 
