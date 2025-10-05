https://1prime.ru/20251005/rossiya-863187704.html

Ремонт на втором блоке БелАЭС начнется в ноябре

Ремонт на втором блоке БелАЭС начнется в ноябре - 05.10.2025, ПРАЙМ

Ремонт на втором блоке БелАЭС начнется в ноябре

Планово-предупредительный ремонт начнется на втором энергоблоке Белорусской АЭС в ноябре, он продлится до конца года, сообщил генеральный директор АЭС Сергей... | 05.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-05T22:06+0300

2025-10-05T22:06+0300

2025-10-05T22:08+0300

белаэс

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/84100/27/841002748_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_dc724f82d04d35396a9e06e3bf998ec4.jpg

МИНСК, 5 окт - ПРАЙМ. Планово-предупредительный ремонт начнется на втором энергоблоке Белорусской АЭС в ноябре, он продлится до конца года, сообщил генеральный директор АЭС Сергей Бобович в интервью телеканалу СТВ, записанном на станции. "Мы рассчитываем, что в середине следующего месяца, в ноябре, у нас на планово-предупредительный ремонт уйдет блок номер два. Это будет второй планово-предупредительный ремонт. Мы уйдем в него до конца года. Как мы планируем, зайдем немножко в январь, и потом включим его в сеть", - сообщил гендиректор. По его словам, за это время прежде всего будет проведена частичная замена топлива. "Практически четверть топлива у нас идет под замену. Дальше мы будем находиться в состоянии нормальной работы", - сказал Бобович. Через неделю-две после включения в эксплуатацию второго блока первый энергоблок БелАЭС уйдет на капитальный ремонт, уже четвертый, сообщил он. Что касается отходов, то отработавшее ядерное топливо будет направляться на переработку в Россию. "Отходы будут переработаны до необходимой пониженной активности, после чего через определенное время вернутся к нам страну и здесь будут захоронены. Это общемировая практика. Они очень компактные, не будет каких-то там таких завалов, развалов. Будет все компактно. Сейчас выбирается площадка для этого. Процесс переработки очень длительный, это будет занимать десятилетия", - сказал гендиректор БелАЭС.

https://1prime.ru/20251001/aes--863027797.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

белаэс, мировая экономика