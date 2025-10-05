https://1prime.ru/20251005/rossiya-863188336.html
Гладков сообщил о повреждениях энергетики после обстрела Белгорода ВСУ
2025-10-05T22:29+0300
БЕЛГОРОД, 5 окт - ПРАЙМ. Повреждения энергетики есть после украинского обстрела Белгорода, информация о последствиях уточняется, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Недобрый вечер, к сожалению, для Белгородского района. Сейчас пока не понимаем, для какого еще количества населенных пунктов. Белгородская область, очередной ночной обстрел. Есть повреждения энергетики. Сейчас все аварийные бригады выехали на место. Сам еду к месту прилета. Сейчас разберемся в масштабах случившегося", - сказал Гладков в видеосообщении, опубликованном в Telegram-канале.Губернатор добавил, что в ближайшее время пройдет срочное заседание правительства, где отраслевые министры доложат о ситуации.
