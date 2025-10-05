Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Гладков сообщил о повреждениях энергетики после обстрела Белгорода ВСУ - 05.10.2025
Гладков сообщил о повреждениях энергетики после обстрела Белгорода ВСУ
Гладков сообщил о повреждениях энергетики после обстрела Белгорода ВСУ - 05.10.2025, ПРАЙМ
Гладков сообщил о повреждениях энергетики после обстрела Белгорода ВСУ
Повреждения энергетики есть после украинского обстрела Белгорода, информация о последствиях уточняется, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T22:29+0300
2025-10-05T22:45+0300
белгородская область
белгород
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862105448_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_2b929db30ff7dc1b5d345cce27f96de9.jpg
БЕЛГОРОД, 5 окт - ПРАЙМ. Повреждения энергетики есть после украинского обстрела Белгорода, информация о последствиях уточняется, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Недобрый вечер, к сожалению, для Белгородского района. Сейчас пока не понимаем, для какого еще количества населенных пунктов. Белгородская область, очередной ночной обстрел. Есть повреждения энергетики. Сейчас все аварийные бригады выехали на место. Сам еду к месту прилета. Сейчас разберемся в масштабах случившегося", - сказал Гладков в видеосообщении, опубликованном в Telegram-канале.Губернатор добавил, что в ближайшее время пройдет срочное заседание правительства, где отраслевые министры доложат о ситуации.
белгородская область
белгород
белгородская область, белгород, общество
Белгородская область, БЕЛГОРОД, Общество
22:29 05.10.2025 (обновлено: 22:45 05.10.2025)
 
Гладков сообщил о повреждениях энергетики после обстрела Белгорода ВСУ

Гладков: ВСУ обстреляли Белгород, есть повреждения энергетики

Вид на центральную часть Белгорода
Вид на центральную часть Белгорода - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Вид на центральную часть Белгорода. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 5 окт - ПРАЙМ. Повреждения энергетики есть после украинского обстрела Белгорода, информация о последствиях уточняется, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Недобрый вечер, к сожалению, для Белгородского района. Сейчас пока не понимаем, для какого еще количества населенных пунктов. Белгородская область, очередной ночной обстрел. Есть повреждения энергетики. Сейчас все аварийные бригады выехали на место. Сам еду к месту прилета. Сейчас разберемся в масштабах случившегося", - сказал Гладков в видеосообщении, опубликованном в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в ближайшее время пройдет срочное заседание правительства, где отраслевые министры доложат о ситуации.
Основные военные объекты ВСУ уже уничтожены, пишет FT
2 октября, 09:15
Основные военные объекты ВСУ уже уничтожены, пишет FT
2 октября, 09:15
 
Белгородская область БЕЛГОРОД Общество
 
 
