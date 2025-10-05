https://1prime.ru/20251005/rossiya-863188336.html

Гладков сообщил о повреждениях энергетики после обстрела Белгорода ВСУ

Гладков сообщил о повреждениях энергетики после обстрела Белгорода ВСУ - 05.10.2025, ПРАЙМ

Гладков сообщил о повреждениях энергетики после обстрела Белгорода ВСУ

Повреждения энергетики есть после украинского обстрела Белгорода, информация о последствиях уточняется, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... | 05.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-05T22:29+0300

2025-10-05T22:29+0300

2025-10-05T22:45+0300

белгородская область

белгород

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862105448_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_2b929db30ff7dc1b5d345cce27f96de9.jpg

БЕЛГОРОД, 5 окт - ПРАЙМ. Повреждения энергетики есть после украинского обстрела Белгорода, информация о последствиях уточняется, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Недобрый вечер, к сожалению, для Белгородского района. Сейчас пока не понимаем, для какого еще количества населенных пунктов. Белгородская область, очередной ночной обстрел. Есть повреждения энергетики. Сейчас все аварийные бригады выехали на место. Сам еду к месту прилета. Сейчас разберемся в масштабах случившегося", - сказал Гладков в видеосообщении, опубликованном в Telegram-канале.Губернатор добавил, что в ближайшее время пройдет срочное заседание правительства, где отраслевые министры доложат о ситуации.

https://1prime.ru/20251002/ukraina-863061933.html

белгородская область

белгород

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

белгородская область, белгород, общество