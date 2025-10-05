https://1prime.ru/20251005/rossiya-863188760.html

Часть белгородских больниц перешла на резервные источники питания

общество

белгород

белгородская область

БЕЛГОРОД, 5 окт - ПРАЙМ. Часть больниц перешла на резервные источники питания из-за перебоя с электроэнергией после украинского обстрела Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Там, где в первую очередь находятся люди, которым требуется срочная помощь, я сейчас говорю, конечно, в первую очередь, - это больница областная, взрослая областная больница, детская, вторая городская больница. Питание не потеряно или перешло на резервную генерацию. Сейчас (региональный министр здравоохранения) министр Андрей Александрович Иконников звонит в другие центральные районные больницы, поэтому все на месте. Через час выйду, доложу вам, уважаемые жители, какие меры мы предпринимаем для того, чтобы восстановить электроснабжение", - сказал Гладков в видеосообщении, опубликованном в Telegram-канале.

белгород

белгородская область

