В ряде районов Пензенской области ввели план "Ковер"
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. План "Ковер" ввели в ряде районов Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. В воскресенье Мельниченко объявил о введении на территории региона режима беспилотной опасности. "Над рядом районов (Пензенской - ред.) области введен план "Ковер", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
