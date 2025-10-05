https://1prime.ru/20251005/rossiya-863189026.html

В ряде районов Пензенской области ввели план "Ковер"

В ряде районов Пензенской области ввели план "Ковер" - 05.10.2025, ПРАЙМ

В ряде районов Пензенской области ввели план "Ковер"

План "Ковер" ввели в ряде районов Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. | 05.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-05T22:50+0300

2025-10-05T22:50+0300

2025-10-05T22:50+0300

общество

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859714080_0:130:3177:1917_1920x0_80_0_0_7518cfb5137cfc5fc6768d99b56d60ec.jpg

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. План "Ковер" ввели в ряде районов Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. В воскресенье Мельниченко объявил о введении на территории региона режима беспилотной опасности. "Над рядом районов (Пензенской - ред.) области введен план "Ковер", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

https://1prime.ru/20251005/rossiya-863186792.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия