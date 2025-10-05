Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ряде районов Пензенской области ввели план "Ковер" - 05.10.2025
В ряде районов Пензенской области ввели план "Ковер"
В ряде районов Пензенской области ввели план "Ковер"
План "Ковер" ввели в ряде районов Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T22:50+0300
2025-10-05T22:50+0300
общество
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859714080_0:130:3177:1917_1920x0_80_0_0_7518cfb5137cfc5fc6768d99b56d60ec.jpg
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. План "Ковер" ввели в ряде районов Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. В воскресенье Мельниченко объявил о введении на территории региона режима беспилотной опасности. "Над рядом районов (Пензенской - ред.) области введен план "Ковер", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
2025
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859714080_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_32e4ba3e50f2fa01168e1370054a69d2.jpg
1920
1920
true
общество , россия
Общество , РОССИЯ
22:50 05.10.2025
 
В ряде районов Пензенской области ввели план "Ковер"

Мельниченко: в ряде районов Пензенской области ввели план "Ковер"

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский зенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Российский зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Российский зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. План "Ковер" ввели в ряде районов Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
В воскресенье Мельниченко объявил о введении на территории региона режима беспилотной опасности.
"Над рядом районов (Пензенской - ред.) области введен план "Ковер", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
