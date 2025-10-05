Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубио рассказал о переговорах по освобождению заложников ХАМАС - 05.10.2025
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Рубио рассказал о переговорах по освобождению заложников ХАМАС
Договоренность об освобождении заложников палестинского движения ХАМАС близка к реализации как никогда, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T17:07+0300
2025-10-05T17:07+0300
17:07 05.10.2025
 
Рубио рассказал о переговорах по освобождению заложников ХАМАС

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
ВАШИНГТОН, 5 окт - ПРАЙМ. Договоренность об освобождении заложников палестинского движения ХАМАС близка к реализации как никогда, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья. Движение объявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших, согласно плану американского лидера.
"Мы оказались ближе, чем когда-либо, к освобождению заложников, но на этом пути много ям, предстоит сделать некоторую работу", - сказал Рубио в интервью АBC.
По словам госсекретаря, ХАМАС согласился с первой фазой: планом Трампа.
"Вторая фаза переговоров, что последует дальше, - после отвода Израиля, после создания международной управленческой структуры. Это часть, которая будет сложнее, но она приведет к постоянному разрешению конфликта", - подчеркнул Рубио.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и начала полную блокаду сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых - мирные жители.
Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур отмечал РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуются более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора остаются безработными в условиях обострения конфликта.
В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Газой должны руководить палестинские технократы, заявил Рубио
