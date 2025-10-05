https://1prime.ru/20251005/rubio-863178926.html
Газой должны руководить палестинские технократы, заявил Рубио
Газой должны руководить палестинские технократы, заявил Рубио - 05.10.2025, ПРАЙМ
Газой должны руководить палестинские технократы, заявил Рубио
Руководить Газой должны палестинцы, с этим согласен и Израиль, но решение вопроса с управлением анклавом потребует времени, заявил госсекретарь Марко Рубио.
2025-10-05T16:39+0300
2025-10-05T16:39+0300
2025-10-05T16:39+0300
политика
газа
израиль
сша
марко рубио
дональд трамп
nbc
ВАШИНГТОН, 5 окт - ПРАЙМ. Руководить Газой должны палестинцы, с этим согласен и Израиль, но решение вопроса с управлением анклавом потребует времени, заявил госсекретарь Марко Рубио. "Все согласны, включая Израиль, что в конце концов в какой-то момент развития процесса Газой будут управлять палестинские технократы. Не ХАМАС, не террористы. При помощи и руководстве международного консорциума вроде "Совета мира", - сказал Рубио в интервью NBC. По его словам, решение вопроса с управлением Газой "потребует какого-то времени". Создать и возглавить "Совет мира" ранее предложил президент США Дональд Трамп.
газа
израиль
сша
Газой должны руководить палестинские технократы, заявил Рубио
Рубио: Газой должны управлять палестинские технократы