https://1prime.ru/20251005/rubio-863178926.html

Газой должны руководить палестинские технократы, заявил Рубио

Газой должны руководить палестинские технократы, заявил Рубио - 05.10.2025, ПРАЙМ

Газой должны руководить палестинские технократы, заявил Рубио

Руководить Газой должны палестинцы, с этим согласен и Израиль, но решение вопроса с управлением анклавом потребует времени, заявил госсекретарь Марко Рубио. | 05.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-05T16:39+0300

2025-10-05T16:39+0300

2025-10-05T16:39+0300

политика

газа

израиль

сша

марко рубио

дональд трамп

nbc

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867857_0:205:1864:1254_1920x0_80_0_0_7d50d995af11ccdc19b5f0cef38063e7.jpg

ВАШИНГТОН, 5 окт - ПРАЙМ. Руководить Газой должны палестинцы, с этим согласен и Израиль, но решение вопроса с управлением анклавом потребует времени, заявил госсекретарь Марко Рубио. "Все согласны, включая Израиль, что в конце концов в какой-то момент развития процесса Газой будут управлять палестинские технократы. Не ХАМАС, не террористы. При помощи и руководстве международного консорциума вроде "Совета мира", - сказал Рубио в интервью NBC. По его словам, решение вопроса с управлением Газой "потребует какого-то времени". Создать и возглавить "Совет мира" ранее предложил президент США Дональд Трамп.

https://1prime.ru/20250924/lavrov-862740791.html

газа

израиль

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газа, израиль, сша, марко рубио, дональд трамп, nbc