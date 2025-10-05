https://1prime.ru/20251005/santoso-863167041.html

В Индонезии рассказали о росте поставок кофе в Россию

В Индонезии рассказали о росте поставок кофе в Россию - 05.10.2025, ПРАЙМ

В Индонезии рассказали о росте поставок кофе в Россию

За последние два года поставки индонезийского кофе в Россию выросли многократно, заявил в интервью РИА Новости министр торговли Индонезии Буди Сантосо. | 05.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-05T08:27+0300

2025-10-05T08:27+0300

2025-10-05T08:27+0300

экономика

россия

индонезия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860921070_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d2265421795eedac041fd4e391f9ad3e.jpg

ДЖАКАРТА, 5 окт – ПРАЙМ. За последние два года поставки индонезийского кофе в Россию выросли многократно, заявил в интервью РИА Новости министр торговли Индонезии Буди Сантосо. "За последние два года поставки индонезийского кофе в Россию выросли многократно. Россия, в свою очередь, является ключевым поставщиком энергоресурсов, пшеницы и удобрений, обеспечивая продовольственную и энергетическую стабильность Индонезии", - заявил министр.

https://1prime.ru/20250912/minpromtorg-862175597.html

индонезия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, индонезия