В Индонезии рассказали о росте поставок кофе в Россию
В Индонезии рассказали о росте поставок кофе в Россию - 05.10.2025, ПРАЙМ
В Индонезии рассказали о росте поставок кофе в Россию
За последние два года поставки индонезийского кофе в Россию выросли многократно, заявил в интервью РИА Новости министр торговли Индонезии Буди Сантосо. | 05.10.2025, ПРАЙМ
ДЖАКАРТА, 5 окт – ПРАЙМ. За последние два года поставки индонезийского кофе в Россию выросли многократно, заявил в интервью РИА Новости министр торговли Индонезии Буди Сантосо. "За последние два года поставки индонезийского кофе в Россию выросли многократно. Россия, в свою очередь, является ключевым поставщиком энергоресурсов, пшеницы и удобрений, обеспечивая продовольственную и энергетическую стабильность Индонезии", - заявил министр.
08:27 05.10.2025
 
В Индонезии рассказали о росте поставок кофе в Россию

Сантосо: поставки индонезийского кофе в Россию выросли многократно

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Кофейные зерна
Кофейные зерна. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 5 окт – ПРАЙМ. За последние два года поставки индонезийского кофе в Россию выросли многократно, заявил в интервью РИА Новости министр торговли Индонезии Буди Сантосо.
"За последние два года поставки индонезийского кофе в Россию выросли многократно. Россия, в свою очередь, является ключевым поставщиком энергоресурсов, пшеницы и удобрений, обеспечивая продовольственную и энергетическую стабильность Индонезии", - заявил министр.
Чай - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
В Минпромторге прокомментировали введение маркировки на чай и кофе
12 сентября, 10:38
 
Заголовок открываемого материала