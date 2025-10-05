https://1prime.ru/20251005/santoso-863167041.html
В Индонезии рассказали о росте поставок кофе в Россию
ДЖАКАРТА, 5 окт – ПРАЙМ. За последние два года поставки индонезийского кофе в Россию выросли многократно, заявил в интервью РИА Новости министр торговли Индонезии Буди Сантосо. "За последние два года поставки индонезийского кофе в Россию выросли многократно. Россия, в свою очередь, является ключевым поставщиком энергоресурсов, пшеницы и удобрений, обеспечивая продовольственную и энергетическую стабильность Индонезии", - заявил министр.
ДЖАКАРТА, 5 окт – ПРАЙМ. За последние два года поставки индонезийского кофе в Россию выросли многократно, заявил в интервью РИА Новости министр торговли Индонезии Буди Сантосо.
"За последние два года поставки индонезийского кофе в Россию выросли многократно. Россия, в свою очередь, является ключевым поставщиком энергоресурсов, пшеницы и удобрений, обеспечивая продовольственную и энергетическую стабильность Индонезии", - заявил министр.
