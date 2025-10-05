Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитик спрогнозировал рост цен на серебро в ближайшее время - 05.10.2025, ПРАЙМ
Аналитик спрогнозировал рост цен на серебро в ближайшее время
Стоимость серебра в мире может достичь 55 долларов за тройскую унцию на горизонте года при росте цен на золото и сохранении напряженной международной... | 05.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Стоимость серебра в мире может достичь 55 долларов за тройскую унцию на горизонте года при росте цен на золото и сохранении напряженной международной политической ситуации, рассказал РИА Новости советник управляющего фонда "Индустриальный код" Максим Шапошников. Биржевая цена на серебро в четверг впервые за 14 лет превысил отметку в 48 долларов за унцию. "Потенциал для достижения серебром цифры 55 долларов за унцию существует на горизонте года", - считает Шапошников. "Для достижения такого показателя цена золота должна подрасти до 4125-4400 долларов (за тройскую унцию - ред.). Сейчас это уже не выглядит недостижимым уровнем на фоне скупки Китаем золота по всему миру", - предположил аналитик. Тем не менее, такой сценарий подразумевает сохранение мировой политической напряженности. А в случае деэскалации в мире цены как на золото, так и на серебро скорректируются вниз, так как сегодняшние уровни значительно превосходят себестоимость, заключил эксперт.
Новости
китай
Экономика, КИТАЙ
12:03 05.10.2025
 
Аналитик спрогнозировал рост цен на серебро в ближайшее время

Шапошников: стоимость серебра в мире может достичь 55 долларов за тройскую унцию

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСвежевыплавленные мерные слитки серебра высшей пробы 99,99% чистоты
Свежевыплавленные мерные слитки серебра высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Свежевыплавленные мерные слитки серебра высшей пробы 99,99% чистоты. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Стоимость серебра в мире может достичь 55 долларов за тройскую унцию на горизонте года при росте цен на золото и сохранении напряженной международной политической ситуации, рассказал РИА Новости советник управляющего фонда "Индустриальный код" Максим Шапошников.
Биржевая цена на серебро в четверг впервые за 14 лет превысил отметку в 48 долларов за унцию.
"Потенциал для достижения серебром цифры 55 долларов за унцию существует на горизонте года", - считает Шапошников.
"Для достижения такого показателя цена золота должна подрасти до 4125-4400 долларов (за тройскую унцию - ред.). Сейчас это уже не выглядит недостижимым уровнем на фоне скупки Китаем золота по всему миру", - предположил аналитик.
Тем не менее, такой сценарий подразумевает сохранение мировой политической напряженности. А в случае деэскалации в мире цены как на золото, так и на серебро скорректируются вниз, так как сегодняшние уровни значительно превосходят себестоимость, заключил эксперт.
Свежевыплавленные мерные слитки серебра - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Цена на серебро впервые за 14 лет превысила 48 долларов за унцию
2 октября, 16:43
 
ЭкономикаКИТАЙ
 
 
