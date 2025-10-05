https://1prime.ru/20251005/serebro-863171504.html

Аналитик спрогнозировал рост цен на серебро в ближайшее время

Аналитик спрогнозировал рост цен на серебро в ближайшее время - 05.10.2025, ПРАЙМ

Аналитик спрогнозировал рост цен на серебро в ближайшее время

Стоимость серебра в мире может достичь 55 долларов за тройскую унцию на горизонте года при росте цен на золото и сохранении напряженной международной... | 05.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-05T12:03+0300

2025-10-05T12:03+0300

2025-10-05T12:03+0300

экономика

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/84208/75/842087544_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_d23141b41527ab34054ad3e558b13b80.jpg

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Стоимость серебра в мире может достичь 55 долларов за тройскую унцию на горизонте года при росте цен на золото и сохранении напряженной международной политической ситуации, рассказал РИА Новости советник управляющего фонда "Индустриальный код" Максим Шапошников. Биржевая цена на серебро в четверг впервые за 14 лет превысил отметку в 48 долларов за унцию. "Потенциал для достижения серебром цифры 55 долларов за унцию существует на горизонте года", - считает Шапошников. "Для достижения такого показателя цена золота должна подрасти до 4125-4400 долларов (за тройскую унцию - ред.). Сейчас это уже не выглядит недостижимым уровнем на фоне скупки Китаем золота по всему миру", - предположил аналитик. Тем не менее, такой сценарий подразумевает сохранение мировой политической напряженности. А в случае деэскалации в мире цены как на золото, так и на серебро скорректируются вниз, так как сегодняшние уровни значительно превосходят себестоимость, заключил эксперт.

https://1prime.ru/20251002/serebro-863083405.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай