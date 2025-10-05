https://1prime.ru/20251005/serebro-863171504.html
Аналитик спрогнозировал рост цен на серебро в ближайшее время
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Стоимость серебра в мире может достичь 55 долларов за тройскую унцию на горизонте года при росте цен на золото и сохранении напряженной международной политической ситуации, рассказал РИА Новости советник управляющего фонда "Индустриальный код" Максим Шапошников. Биржевая цена на серебро в четверг впервые за 14 лет превысил отметку в 48 долларов за унцию. "Потенциал для достижения серебром цифры 55 долларов за унцию существует на горизонте года", - считает Шапошников. "Для достижения такого показателя цена золота должна подрасти до 4125-4400 долларов (за тройскую унцию - ред.). Сейчас это уже не выглядит недостижимым уровнем на фоне скупки Китаем золота по всему миру", - предположил аналитик. Тем не менее, такой сценарий подразумевает сохранение мировой политической напряженности. А в случае деэскалации в мире цены как на золото, так и на серебро скорректируются вниз, так как сегодняшние уровни значительно превосходят себестоимость, заключил эксперт.
