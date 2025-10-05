Адвокат предупредила о штрафе за сжигание опавшей листвы

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
05.10.2025
дача
пожарная безопасность
штраф
бизнес
общество
недвижимость
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Осенняя уборка на дачных участках традиционно сопровождается сжиганием опавшей листвы и сухих веток. Но эта привычная процедура может обернуться для владельцев загородной недвижимости значительными штрафами. Об этом рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко."Регулирование данного вопроса четко прописано в российском законодательстве, что позволяет определить ряд простых правил, соблюдение которых позволит не только избежать штрафа, но и очистить участок безопасно", - поясняет она.По закону растительные отходы, такие как листва и ветки, относятся к V-классу опасности, и их сжигание на дачном участке допустимо. Тем не менее, этот процесс строго регламентирован Правилами противопожарного режима.Есть два основных законных способа утилизации мусора на участке. Первый предусматривает использование металлической емкости, например, бочки объемом до 1 кубического метра. Ее необходимо установить на расстоянии не менее 7,5 метров от строений, обеспечив очистку территории в радиусе 5 метров.Второй способ — сжигание в специально подготовленной яме глубиной не менее 30 см и диаметром до 1 метра. В этом случае костер должен разводиться на расстоянии от 15 метров до зданий, а территория вокруг в радиусе 10 метров должна быть очищена от любых горючих материалов."Критически важно, что при любом способе запрещено оставлять огонь без присмотра", - предупреждает юрист.Рядом обязательно должны находиться средства пожаротушения: вода, песок или огнетушитель. Также запрещается разводить костры при скорости ветра, превышающей 5 м/с, и во время действия особого противопожарного режима.Нарушение этих требований влечет за собой административную ответственность. Согласно статье 20.4 КоАП РФ, для граждан штраф составляет от 5 до 15 тысяч рублей.В условиях особого противопожарного режима размер штрафа увеличивается до 20 тысяч рублей. Если же нарушение повлекло возникновение пожара с уничтожением имущества, штраф может достичь 50 тысяч рублей.Лицо считается привлеченным к административной ответственности в течение года со дня фиксации прошлого нарушения. Таким образом, для тех, кто был оштрафован весной 2025 года, любое нарушение противопожарных правил будет считаться повторным, что влечет большую ответственность, добавляет адвокат."Так что подготовка земельного участка к зиме должна проводиться с строгим соблюдением установленных норм, чтобы избежать не только финансовых потерь, но и более серьезных последствий для окружающих", - подытоживает Елена Кудерко.
дача, пожарная безопасность, штраф, бизнес, общество, недвижимость
дача, пожарная безопасность, штраф, Бизнес, Общество , Недвижимость
Заголовок открываемого материала