Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поздравил правящую партию Грузии "Грузинская мечта" с победой на местных выборах и... | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T17:34+0300
2025-10-05T17:34+0300
17:34 05.10.2025
 
Сийярто поздравил "Грузинскую мечту" с победой на выборах

Сийярто поздравил "Грузинскую мечту" с победой на выборах и высмеял позицию Брюсселя

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 5 окт - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поздравил правящую партию Грузии "Грузинская мечта" с победой на местных выборах и высмеял позицию Брюсселя, который не осудил беспорядки, учиненные оппозицией.
Выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии в субботу одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По данным ЦИК, после обработки 100% голосов правящая партия "Грузинская мечта" победила во всех муниципалитетах, кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе набрал 71,58% голосов. На фоне выборов в столице проходили акции протеста, в частности, митингующие забрасывали камнями здание резиденции президента Михаила Кавелашвили. Грузинский минздрав в субботу сообщил, что шесть участников акции протеста и 21 сотрудник правоохранительных органов пострадали в результате беспорядков.
"Наши союзники одержали убедительную победу и в Грузии! Наши друзья-патриоты, партия "Грузинская мечта", заняли первое место на муниципальных выборах. Браво! Большие поздравления Кахе Каладзе с переизбранием на пост мэра Тбилиси! Интересно (на самом деле, конечно, нет…), когда ЕС осудит разгром и крушения, учиненные оппозицией?" - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе в субботу заявил, что ответственность за беспорядки в Тбилиси несет посол Евросоюза, так как представители Европейского союза поддерживали попытку смены конституционного строя в стране.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Шор прокомментировал слова президента Румынии о "грузинском сценарии"
4 сентября, 11:45
Шор прокомментировал слова президента Румынии о "грузинском сценарии"
4 сентября, 11:45
 
