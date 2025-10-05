https://1prime.ru/20251005/siyyarto--863180756.html

Сийярто поздравил "Грузинскую мечту" с победой на выборах

Сийярто поздравил "Грузинскую мечту" с победой на выборах - 05.10.2025, ПРАЙМ

Сийярто поздравил "Грузинскую мечту" с победой на выборах

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поздравил правящую партию Грузии "Грузинская мечта" с победой на местных выборах и... | 05.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-05T17:34+0300

2025-10-05T17:34+0300

2025-10-05T17:34+0300

политика

общество

мировая экономика

грузия

тбилиси

венгрия

петер сийярто

ес

цик

facebook

https://cdnn.1prime.ru/img/83680/79/836807999_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5b3a70e74936ba355a03a1907d2b39ad.jpg

БУДАПЕШТ, 5 окт - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поздравил правящую партию Грузии "Грузинская мечта" с победой на местных выборах и высмеял позицию Брюсселя, который не осудил беспорядки, учиненные оппозицией. Выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии в субботу одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По данным ЦИК, после обработки 100% голосов правящая партия "Грузинская мечта" победила во всех муниципалитетах, кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе набрал 71,58% голосов. На фоне выборов в столице проходили акции протеста, в частности, митингующие забрасывали камнями здание резиденции президента Михаила Кавелашвили. Грузинский минздрав в субботу сообщил, что шесть участников акции протеста и 21 сотрудник правоохранительных органов пострадали в результате беспорядков. "Наши союзники одержали убедительную победу и в Грузии! Наши друзья-патриоты, партия "Грузинская мечта", заняли первое место на муниципальных выборах. Браво! Большие поздравления Кахе Каладзе с переизбранием на пост мэра Тбилиси! Интересно (на самом деле, конечно, нет…), когда ЕС осудит разгром и крушения, учиненные оппозицией?" - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе в субботу заявил, что ответственность за беспорядки в Тбилиси несет посол Евросоюза, так как представители Европейского союза поддерживали попытку смены конституционного строя в стране.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://1prime.ru/20250904/shor-861774854.html

грузия

тбилиси

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, грузия, тбилиси, венгрия, петер сийярто, ес, цик, facebook