СМИ: ЕС готовит стратегию по снижению зависимости от США и КНР в сфере ИИ
2025-10-05T09:06+0300
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Евросоюз готовит новую стратегию в области искусственного интеллекта (ИИ) для снижения технологической зависимости от США и Китая, союз хочет продвигать собственные платформы искусственного интеллекта для обеспечения безопасности и устойчивости, сообщает газета Financial Times со ссылкой на поступивший в её распоряжение проект документа. "Брюссель представит план, направленный на обеспечение цифрового суверенитета, предупреждая, что технологии могут быть "превращены в оружие" геополитическими противниками. Брюссель, готовясь представить новый план по конкуренции с США и Китаем в глобальной гонке за революционные технологии, заявил, что ЕС должен продвигать местные платформы искусственного интеллекта и снижать свою зависимость от иностранных поставщиков. Новая стратегия Еврокомиссии о применении ИИ будет способствовать продвижению европейских инструментов ИИ для обеспечения безопасности и устойчивости, повышая промышленную конкурентоспособность блока", - говорится в сообщении. Как пишет газета, в стратегии подчёркивается необходимость расширения использования ИИ в таких секторах, как здравоохранение, оборона и производство. Издание со ссылкой на документ также отмечает, что Еврокомиссия намерена укрепить суверенитет ЕС в области ИИ путём ускорения разработки и использования местных технологий искусственного интеллекта. По данным Financial Times, стратегия будет обнародована 7 октября.
09:06 05.10.2025
 
Еврокомиссия
Еврокомиссия. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Евросоюз готовит новую стратегию в области искусственного интеллекта (ИИ) для снижения технологической зависимости от США и Китая, союз хочет продвигать собственные платформы искусственного интеллекта для обеспечения безопасности и устойчивости, сообщает газета Financial Times со ссылкой на поступивший в её распоряжение проект документа.
"Брюссель представит план, направленный на обеспечение цифрового суверенитета, предупреждая, что технологии могут быть "превращены в оружие" геополитическими противниками. Брюссель, готовясь представить новый план по конкуренции с США и Китаем в глобальной гонке за революционные технологии, заявил, что ЕС должен продвигать местные платформы искусственного интеллекта и снижать свою зависимость от иностранных поставщиков. Новая стратегия Еврокомиссии о применении ИИ будет способствовать продвижению европейских инструментов ИИ для обеспечения безопасности и устойчивости, повышая промышленную конкурентоспособность блока", - говорится в сообщении.
Как пишет газета, в стратегии подчёркивается необходимость расширения использования ИИ в таких секторах, как здравоохранение, оборона и производство. Издание со ссылкой на документ также отмечает, что Еврокомиссия намерена укрепить суверенитет ЕС в области ИИ путём ускорения разработки и использования местных технологий искусственного интеллекта.
По данным Financial Times, стратегия будет обнародована 7 октября.
Китайская DeepSeek выпустила экспериментальную версию ИИ-модели
29 сентября, 14:28
Китайская DeepSeek выпустила экспериментальную версию ИИ-модели
29 сентября, 14:28
 
