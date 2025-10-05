https://1prime.ru/20251005/smi-863167667.html
СМИ: ЕС готовит стратегию по снижению зависимости от США и КНР в сфере ИИ
05.10.2025
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Евросоюз готовит новую стратегию в области искусственного интеллекта (ИИ) для снижения технологической зависимости от США и Китая, союз хочет продвигать собственные платформы искусственного интеллекта для обеспечения безопасности и устойчивости, сообщает газета Financial Times со ссылкой на поступивший в её распоряжение проект документа. "Брюссель представит план, направленный на обеспечение цифрового суверенитета, предупреждая, что технологии могут быть "превращены в оружие" геополитическими противниками. Брюссель, готовясь представить новый план по конкуренции с США и Китаем в глобальной гонке за революционные технологии, заявил, что ЕС должен продвигать местные платформы искусственного интеллекта и снижать свою зависимость от иностранных поставщиков. Новая стратегия Еврокомиссии о применении ИИ будет способствовать продвижению европейских инструментов ИИ для обеспечения безопасности и устойчивости, повышая промышленную конкурентоспособность блока", - говорится в сообщении. Как пишет газета, в стратегии подчёркивается необходимость расширения использования ИИ в таких секторах, как здравоохранение, оборона и производство. Издание со ссылкой на документ также отмечает, что Еврокомиссия намерена укрепить суверенитет ЕС в области ИИ путём ускорения разработки и использования местных технологий искусственного интеллекта. По данным Financial Times, стратегия будет обнародована 7 октября.
СМИ: ЕС готовит стратегию по снижению зависимости от США и КНР в сфере ИИ
