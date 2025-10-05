Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украинский солдат пытался сбежать на велосипеде на сумском направлении - 05.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251005/soldat-863165893.html
Украинский солдат пытался сбежать на велосипеде на сумском направлении
Украинский солдат пытался сбежать на велосипеде на сумском направлении - 05.10.2025, ПРАЙМ
Украинский солдат пытался сбежать на велосипеде на сумском направлении
Украинский военнослужащий на сумском направлении при приближении подразделения ВС РФ пытался сбежать на велосипеде, надев женский сарафан, сообщили РИА Новости... | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T06:15+0300
2025-10-05T06:15+0300
общество
россия
экономика
рф
украина
владимир путин
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863165893.jpg?1759634139
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Украинский военнослужащий на сумском направлении при приближении подразделения ВС РФ пытался сбежать на велосипеде, надев женский сарафан, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Ранее собеседник агентства рассказал, что украинские солдаты нередко переодеваются, чтобы скрыться. "Один в сарафане на велосипеде удирал", - сказал собеседник агентства. Президент России Владимир Путин 22 мая заявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
рф
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, украина, владимир путин, вс рф
Общество , РОССИЯ, Экономика, РФ, УКРАИНА, Владимир Путин, ВС РФ
06:15 05.10.2025
 
Украинский солдат пытался сбежать на велосипеде на сумском направлении

РИА Новости: ВСУ пытались сбежать на велосипеде, надев женский сарафан

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Украинский военнослужащий на сумском направлении при приближении подразделения ВС РФ пытался сбежать на велосипеде, надев женский сарафан, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Ранее собеседник агентства рассказал, что украинские солдаты нередко переодеваются, чтобы скрыться.
"Один в сарафане на велосипеде удирал", - сказал собеседник агентства.
Президент России Владимир Путин 22 мая заявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯРФУКРАИНАВладимир ПутинВС РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала