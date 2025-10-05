https://1prime.ru/20251005/soldat-863165893.html

Украинский солдат пытался сбежать на велосипеде на сумском направлении

Украинский солдат пытался сбежать на велосипеде на сумском направлении - 05.10.2025, ПРАЙМ

Украинский солдат пытался сбежать на велосипеде на сумском направлении

Украинский военнослужащий на сумском направлении при приближении подразделения ВС РФ пытался сбежать на велосипеде, надев женский сарафан, сообщили РИА Новости... | 05.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-05T06:15+0300

2025-10-05T06:15+0300

2025-10-05T06:15+0300

общество

россия

экономика

рф

украина

владимир путин

вс рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863165893.jpg?1759634139

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Украинский военнослужащий на сумском направлении при приближении подразделения ВС РФ пытался сбежать на велосипеде, надев женский сарафан, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Ранее собеседник агентства рассказал, что украинские солдаты нередко переодеваются, чтобы скрыться. "Один в сарафане на велосипеде удирал", - сказал собеседник агентства. Президент России Владимир Путин 22 мая заявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.

рф

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, украина, владимир путин, вс рф