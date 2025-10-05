Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ни одной области". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО - 05.10.2025, ПРАЙМ
22:54 05.10.2025 (обновлено: 23:18 05.10.2025)
 
"Ни одной области". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО

Джонсон: ВСУ не могут отбить наступление ВС РФ по всей линии фронта

Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Украинской армии не удается противостоять наступлению российских войск на всех направлениях, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
"На поле боя нет ни одной области, куда Украина могла бы указать и сказать: "О боже, мы не только сдерживаем русских, но и отбрасываем их назад", — сказал он.
По словам аналитика, российские войска добиваются значительного прогресса на передовой. При этом ВСУ становятся все слабее.
Джонсон также предупредил, что даже если США и поставят ракеты "Томагавк" Украине, то это только приведет к опасной эскалации.
На прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома обсуждает возможную передачу Украине крылатых ракет "Томагавк", но последнее слово остается за Дональдом Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что решения по этому вопросу пока нет.
По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с президентом США в середине сентября. Портал Axios писал, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.
Как утверждает газета WSJ, глава Белого дома заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, но не дал прямых обязательств о пересмотре действующих ограничений.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин заявил, что применение ВСУ ракет "Томагавк" невозможно без участия американских военнослужащих. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений. При этом глава государства предупредил, что такие поставки разрушат позитивные тенденции в отношениях России и США.
"Должны умереть". В Раде обрушились на Зеленского из‑за ситуации в ВСУ
4 октября, 20:05
 
