"Ни одной области". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО

2025-10-05T22:54+0300

МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Украинской армии не удается противостоять наступлению российских войск на всех направлениях, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Danny Haiphong."На поле боя нет ни одной области, куда Украина могла бы указать и сказать: "О боже, мы не только сдерживаем русских, но и отбрасываем их назад", — сказал он. По словам аналитика, российские войска добиваются значительного прогресса на передовой. При этом ВСУ становятся все слабее.Джонсон также предупредил, что даже если США и поставят ракеты "Томагавк" Украине, то это только приведет к опасной эскалации.На прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома обсуждает возможную передачу Украине крылатых ракет "Томагавк", но последнее слово остается за Дональдом Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что решения по этому вопросу пока нет. По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с президентом США в середине сентября. Портал Axios писал, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.Как утверждает газета WSJ, глава Белого дома заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, но не дал прямых обязательств о пересмотре действующих ограничений.На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин заявил, что применение ВСУ ракет "Томагавк" невозможно без участия американских военнослужащих. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений. При этом глава государства предупредил, что такие поставки разрушат позитивные тенденции в отношениях России и США.

2025

