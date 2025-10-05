Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более половины американцев не одобряют работу Трампа, показал опрос - 05.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251005/ssha-863183628.html
Более половины американцев не одобряют работу Трампа, показал опрос
Более половины американцев не одобряют работу Трампа, показал опрос - 05.10.2025, ПРАЙМ
Более половины американцев не одобряют работу Трампа, показал опрос
Более половины граждан США не одобряют работу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и опасаются по поводу остановки функционирования правительства,... | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T19:18+0300
2025-10-05T19:18+0300
общество
сша
дональд трамп
cbs
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/86/829578677_0:25:1347:783_1920x0_80_0_0_0103c6bf0a0819b310be6a443a3eec33.jpg
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Более половины граждан США не одобряют работу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и опасаются по поводу остановки функционирования правительства, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией YouGov и телеканалом CBS. Исходя из итогов исследования YouGov и издания Economist, проведенного с 26 по 29 сентября, работу Трампа отрицательно оценивали 54% американских граждан. Согласно опубликованным CBS данным, 80% американцев обеспокоены экономическими последствиями шатдауна в США, причем 49% заявили о "крайней обеспокоенности". Лишь пятая часть респондентов не отметила каких-либо опасений в отношении приостановки правительства, следует из результатов опроса. Кроме того, 58% респондентов не одобряют работу Трампа, тогда как положительно ее расценивают 42%, свидетельствуют итоги опроса. Опрос проводился со среды по пятницу среди более чем 2,4 тысячи взрослых граждан США. Погрешность составляет около 2,3 процентных пункта. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой "шатдаун" (government shutdown) в Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп ранее объявил, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
https://1prime.ru/20251005/es-863182914.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/86/829578677_93:0:1274:886_1920x0_80_0_0_2c371a2f6b74d06f39580943d6cde6e3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша, дональд трамп, cbs, в мире
Общество , США, Дональд Трамп, CBS, В мире
19:18 05.10.2025
 
Более половины американцев не одобряют работу Трампа, показал опрос

YouGov: более половины американцев не одобряют работу Трампа

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Более половины граждан США не одобряют работу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и опасаются по поводу остановки функционирования правительства, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией YouGov и телеканалом CBS.
Исходя из итогов исследования YouGov и издания Economist, проведенного с 26 по 29 сентября, работу Трампа отрицательно оценивали 54% американских граждан.
Согласно опубликованным CBS данным, 80% американцев обеспокоены экономическими последствиями шатдауна в США, причем 49% заявили о "крайней обеспокоенности". Лишь пятая часть респондентов не отметила каких-либо опасений в отношении приостановки правительства, следует из результатов опроса.
Кроме того, 58% респондентов не одобряют работу Трампа, тогда как положительно ее расценивают 42%, свидетельствуют итоги опроса.
Опрос проводился со среды по пятницу среди более чем 2,4 тысячи взрослых граждан США. Погрешность составляет около 2,3 процентных пункта.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой "шатдаун" (government shutdown) в Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп ранее объявил, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Флаг Чехии - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Опрос: чешские избиратели ожидают от нового правительства роста экономики
18:30
 
ОбществоСШАДональд ТрампCBSВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала