Трамп обвинил кандидата в генпрокуроры Вирджинии в призывах к расправе - 05.10.2025
Трамп обвинил кандидата в генпрокуроры Вирджинии в призывах к расправе
Трамп обвинил кандидата в генпрокуроры Вирджинии в призывах к расправе - 05.10.2025, ПРАЙМ
Трамп обвинил кандидата в генпрокуроры Вирджинии в призывах к расправе
Президент США Дональд Трамп обвинил кандидата на пост генпрокурора штата Виргиния Джея Джонса в призывах к расправе над законодателем-республиканцем. | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T19:39+0300
2025-10-05T19:39+0300
ВАШИНГТОН, 5 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп обвинил кандидата на пост генпрокурора штата Виргиния Джея Джонса в призывах к расправе над законодателем-республиканцем. "Выяснилось, что чокнутый левак радикал Джей Джонс, который претендует на пост генпрокурора Виргинии, отпустил больные шутки, если это было шуткой, это было не смешно. Он написал и отправил людям об убийстве законодателя-республиканца, его жены и детей", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. По его словам, кандидат в губернаторы штата Эбигейл Шпанбергер якобы "отказалась признать, что натворил этот чокнутый". "Демократ Джей Джонс должен выйти из гонки немедленно", - подчеркнул Трамп.
сша, дональд трамп, в мире
США, Дональд Трамп, В мире
19:39 05.10.2025
 
Трамп обвинил кандидата в генпрокуроры Вирджинии в призывах к расправе

Трамп обвинил кандидата в генпрокуроры Вирджинии в призывах к расправе над оппонентом

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 5 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп обвинил кандидата на пост генпрокурора штата Виргиния Джея Джонса в призывах к расправе над законодателем-республиканцем.
"Выяснилось, что чокнутый левак радикал Джей Джонс, который претендует на пост генпрокурора Виргинии, отпустил больные шутки, если это было шуткой, это было не смешно. Он написал и отправил людям об убийстве законодателя-республиканца, его жены и детей", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
По его словам, кандидат в губернаторы штата Эбигейл Шпанбергер якобы "отказалась признать, что натворил этот чокнутый".
"Демократ Джей Джонс должен выйти из гонки немедленно", - подчеркнул Трамп.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Более половины американцев не одобряют работу Трампа, показал опрос
