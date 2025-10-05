https://1prime.ru/20251005/ssha-863183805.html
Трамп обвинил кандидата в генпрокуроры Вирджинии в призывах к расправе
Трамп обвинил кандидата в генпрокуроры Вирджинии в призывах к расправе - 05.10.2025, ПРАЙМ
Трамп обвинил кандидата в генпрокуроры Вирджинии в призывах к расправе
Президент США Дональд Трамп обвинил кандидата на пост генпрокурора штата Виргиния Джея Джонса в призывах к расправе над законодателем-республиканцем. | 05.10.2025
ВАШИНГТОН, 5 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп обвинил кандидата на пост генпрокурора штата Виргиния Джея Джонса в призывах к расправе над законодателем-республиканцем. "Выяснилось, что чокнутый левак радикал Джей Джонс, который претендует на пост генпрокурора Виргинии, отпустил больные шутки, если это было шуткой, это было не смешно. Он написал и отправил людям об убийстве законодателя-республиканца, его жены и детей", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. По его словам, кандидат в губернаторы штата Эбигейл Шпанбергер якобы "отказалась признать, что натворил этот чокнутый". "Демократ Джей Джонс должен выйти из гонки немедленно", - подчеркнул Трамп.
