Трамп пошутил, что ему нравится жизнь моряка больше, чем президента - 05.10.2025
Трамп пошутил, что ему нравится жизнь моряка больше, чем президента
Трамп пошутил, что ему нравится жизнь моряка больше, чем президента - 05.10.2025, ПРАЙМ
Трамп пошутил, что ему нравится жизнь моряка больше, чем президента
Президент США Дональд Трамп на параде в честь американских ВМС в штате Вирджиния пошутил, что ему нравится жизнь моряка больше, чем главы государства. | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T23:49+0300
2025-10-05T23:49+0300
мировая экономика
сша
дональд трамп
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483914_0:0:937:528_1920x0_80_0_0_890b69479157a4ca5e2d82c4f59f1b31.jpg
ВАШИНГТОН, 5 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на параде в честь американских ВМС в штате Вирджиния пошутил, что ему нравится жизнь моряка больше, чем главы государства. "Большие волшебные волны - ведь нет ничего в мире, что вы бы предпочли делать вместо этого. Мне нравится ваша жизнь больше моей, если честно. Ходить по этим волнам все время, вы такие счастливые", - заявил Трамп, выступая на параде. Трансляцию мероприятия вел Белый дом.
сша
мировая экономика, сша, дональд трамп, в мире
Мировая экономика, США, Дональд Трамп, В мире
23:49 05.10.2025
 
Трамп пошутил, что ему нравится жизнь моряка больше, чем президента

Трамп пошутил, что ему нравится жизнь моряка больше, чем главы государства

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
ВАШИНГТОН, 5 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на параде в честь американских ВМС в штате Вирджиния пошутил, что ему нравится жизнь моряка больше, чем главы государства.
"Большие волшебные волны - ведь нет ничего в мире, что вы бы предпочли делать вместо этого. Мне нравится ваша жизнь больше моей, если честно. Ходить по этим волнам все время, вы такие счастливые", - заявил Трамп, выступая на параде.
Трансляцию мероприятия вел Белый дом.
Мировая экономикаСШАДональд ТрампВ мире
 
 
Заголовок открываемого материала