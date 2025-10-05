https://1prime.ru/20251005/ssha-863190127.html
Трамп пошутил, что ему нравится жизнь моряка больше, чем президента
2025-10-05T23:49+0300
ВАШИНГТОН, 5 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на параде в честь американских ВМС в штате Вирджиния пошутил, что ему нравится жизнь моряка больше, чем главы государства. "Большие волшебные волны - ведь нет ничего в мире, что вы бы предпочли делать вместо этого. Мне нравится ваша жизнь больше моей, если честно. Ходить по этим волнам все время, вы такие счастливые", - заявил Трамп, выступая на параде. Трансляцию мероприятия вел Белый дом.
