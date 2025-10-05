Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Столтенберг рассказал, как НАТО чуть не распалась из-за Трампа - 05.10.2025
Столтенберг рассказал, как НАТО чуть не распалась из-за Трампа
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, как НАТО чуть не распалась из-за гнева президента США Дональда Трампа во время саммита альянса в 2018 году, тогда американский лидер был недоволен маленькими оборонными расходами стран-союзниц и стоимостью штаб-квартиры альянса. В отрывке книги Столтенберга "Под моим надзором", который опубликовала газета Guardian, экс-генсек НАТО рассказал, как Трамп в 2018 году был возмущён недостаточным финансированием обороны союзниками. По словам Столтенберга, Трамп тогда заявил, что США тратят 4% ВВП на оборону и покрывают 80-90% расходов НАТО. Американский президент в этой связи предостерёг, что США отныне будут платить "столько же, сколько Германия", а потом и вовсе предупредил союзников, что США "не нуждаются в НАТО". Более того, в разговоре со Столтенбергом Трамп задался вопросом, зачем альянсу "такая большая штаб-квартира", и возмутился стоимостью её возведения. "Теперь всё распадётся, подумал я. Я оглядел зал. Лица всех лидеров были серьёзными. Все понимали, что всё на грани срыва - весь саммит, все декларации о согласии. Если американский президент скажет, что больше не желает защищать других союзников и покидает саммит НАТО в знак протеста, то договор НАТО и его гарантии безопасности ничего не стоят. Я подумал, что, возможно, именно на этой встрече НАТО развалится", - говорится в выдержке книги Столтенберга. Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран - членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
12:11 05.10.2025
 
Столтенберг рассказал, как НАТО чуть не распалась из-за Трампа

Столтенберг: НАТО чуть не распалась из-за гнева Трампа в 2018 году

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, как НАТО чуть не распалась из-за гнева президента США Дональда Трампа во время саммита альянса в 2018 году, тогда американский лидер был недоволен маленькими оборонными расходами стран-союзниц и стоимостью штаб-квартиры альянса.
В отрывке книги Столтенберга "Под моим надзором", который опубликовала газета Guardian, экс-генсек НАТО рассказал, как Трамп в 2018 году был возмущён недостаточным финансированием обороны союзниками. По словам Столтенберга, Трамп тогда заявил, что США тратят 4% ВВП на оборону и покрывают 80-90% расходов НАТО. Американский президент в этой связи предостерёг, что США отныне будут платить "столько же, сколько Германия", а потом и вовсе предупредил союзников, что США "не нуждаются в НАТО". Более того, в разговоре со Столтенбергом Трамп задался вопросом, зачем альянсу "такая большая штаб-квартира", и возмутился стоимостью её возведения.
"Теперь всё распадётся, подумал я. Я оглядел зал. Лица всех лидеров были серьёзными. Все понимали, что всё на грани срыва - весь саммит, все декларации о согласии. Если американский президент скажет, что больше не желает защищать других союзников и покидает саммит НАТО в знак протеста, то договор НАТО и его гарантии безопасности ничего не стоят. Я подумал, что, возможно, именно на этой встрече НАТО развалится", - говорится в выдержке книги Столтенберга.
Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран - членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
Заголовок открываемого материала