Столтенберг объяснил запрет в НАТО подшучивать над Трампом - 05.10.2025
Столтенберг объяснил запрет в НАТО подшучивать над Трампом
2025-10-05T12:55+0300
2025-10-05T12:55+0300
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что в 2017 году запретил сотрудникам альянса подшучивать над президентом США Дональдом Трампом, поскольку опасался разрушительных последствий, если эта информация дойдёт до Вашингтона. В своей книге "Под моим надзором", отрывок которой опубликовала газета Guardian, Столтенберг рассказал, как в 2017 году, узнав о победе Трампа на президентских выборах, он забеспокоился "о том, что будет дальше". Экс-генсек НАТО указал на то, насколько критически Трамп относился к альянсу, и припомнил, что американский лидер называл альянс НАТО "устаревшим". В этой связи, пишет Столтенберг, он поставил перед НАТО цель как можно скорее установить с Трампом хорошие отношения. "Американский народ избрал Трампа, и мы должны были это уважать. Я хотел, чтобы НАТО как можно скорее установила с ним хорошие рабочие отношения, чтобы он и его администрация стали относиться к альянсу более позитивно. Внутри НАТО была необходима самодисциплина. Я ясно дал понять, что раздраженные стоны на внутренних встречах неприемлемы. Не будет никаких закатываний глаз на твиты Трампа или его публичные выступления, никаких глумливых насмешек над видео, никаких шуток о гольфе или его манерах. Предельная строгость имела решающее значение. Даже небольшая группа людей, подшучивающих над ним, может распространиться по всей организации и просочиться наружу. И если до Вашингтона дойдет информация о том, что сотрудники НАТО сидят и смеются над Дональдом Трампом, это будет разрушительно", - говорится в выдержке книги Столтенберга. Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран - членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что в 2017 году запретил сотрудникам альянса подшучивать над президентом США Дональдом Трампом, поскольку опасался разрушительных последствий, если эта информация дойдёт до Вашингтона.
В своей книге "Под моим надзором", отрывок которой опубликовала газета Guardian, Столтенберг рассказал, как в 2017 году, узнав о победе Трампа на президентских выборах, он забеспокоился "о том, что будет дальше". Экс-генсек НАТО указал на то, насколько критически Трамп относился к альянсу, и припомнил, что американский лидер называл альянс НАТО "устаревшим". В этой связи, пишет Столтенберг, он поставил перед НАТО цель как можно скорее установить с Трампом хорошие отношения.
"Американский народ избрал Трампа, и мы должны были это уважать. Я хотел, чтобы НАТО как можно скорее установила с ним хорошие рабочие отношения, чтобы он и его администрация стали относиться к альянсу более позитивно. Внутри НАТО была необходима самодисциплина. Я ясно дал понять, что раздраженные стоны на внутренних встречах неприемлемы. Не будет никаких закатываний глаз на твиты Трампа или его публичные выступления, никаких глумливых насмешек над видео, никаких шуток о гольфе или его манерах. Предельная строгость имела решающее значение. Даже небольшая группа людей, подшучивающих над ним, может распространиться по всей организации и просочиться наружу. И если до Вашингтона дойдет информация о том, что сотрудники НАТО сидят и смеются над Дональдом Трампом, это будет разрушительно", - говорится в выдержке книги Столтенберга.
Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран - членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
