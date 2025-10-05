https://1prime.ru/20251005/sud-863167502.html
Предпринимательница не смогла через суд вернуть деньги за онлайн-курс
Предпринимательница не смогла через суд вернуть деньги за онлайн-курс - 05.10.2025, ПРАЙМ
Предпринимательница не смогла через суд вернуть деньги за онлайн-курс
Предпринимательница Екатерина Писаревская не смогла вернуть через суд 250 тысяч рублей, заплаченных ею продюсеру Дарье Кравцовой за курс по организации продаж... | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T08:57+0300
2025-10-05T08:57+0300
2025-10-05T08:57+0300
бизнес
омская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859656308_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_d59972a9c8dd4d995ccb2e4f5c94dbb6.jpg
МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Предпринимательница Екатерина Писаревская не смогла вернуть через суд 250 тысяч рублей, заплаченных ею продюсеру Дарье Кравцовой за курс по организации продаж услуг обучения на маркетплейсе, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Писаревская узнала про Кравцову из объявления в интернете. Стороны в конце 2023 года заключили договор, по условиям которого исполнитель Кравцова обязалась оказать заказчику Писаревской "услуги индивидуального консультирования в групповом формате… в границах своей компетентности", а также дать доступ к обучающим материалам. Дамы договорились, что обязательства исполнителя прекращаются после того, как оборот продаж обучения у заказчицы превысит 2 миллиона рублей. Писаревская заплатила по договору 250 тысяч рублей аванса, но уже в 2024 году обратилась в суд с иском к своему бизнес-коучу, в котором потребовала вернуть деньги, считая, что услуги ей не были оказаны, а предмет договора не был согласован. Кравцова сообщила суду, что оказала истице такие услуги, как "распаковка эксперта, транскрибация распаковки в текст, распаковка желанной целевой аудитории, анализ целевой аудитории… разработка прототипа продуктов и ценообразование… создание сайта дизайнером" и другие. При этом, по словам ответчицы, участвуя в еженедельных переговорах и встречах, истица о непредоставлении услуги или предоставлении не той услуги, которую согласовали стороны, не заявляла. Арбитражный суд Омской области, изучив доводы сторон и документы, включая переписку в мессенджере более чем на 500 листах, иск отклонил. "Тот факт, что конечный результат… информационно-консультационной услуги по курсу не соответствовал ожиданиям заказчика, не является основанием для удовлетворения исковых требований", - говорится в материалах дела. Суд принял во внимание представленную ответчицей выдержку с сайта истицы о том, что "за 5 месяцев вышли на оборот 8 000 000 рублей в месяц". Доводы Писаревской, что такой оборот продаж имел место и до заключения договора, суд счел ни чем не подтвержденным. Решение впоследствии оставил в силе Восьмой арбитражный апелляционный суд.
https://1prime.ru/20251004/sud--863148704.html
омская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859656308_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_a9f0ab0ea60045726b79d8559a7edc39.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, омская область
Предпринимательница не смогла через суд вернуть деньги за онлайн-курс
Писаревская не смогла через суд вернуть деньги за обучение продажам на маркетплейсе
МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Предпринимательница Екатерина Писаревская не смогла вернуть через суд 250 тысяч рублей, заплаченных ею продюсеру Дарье Кравцовой за курс по организации продаж услуг обучения на маркетплейсе, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Писаревская узнала про Кравцову из объявления в интернете. Стороны в конце 2023 года заключили договор, по условиям которого исполнитель Кравцова обязалась оказать заказчику Писаревской "услуги индивидуального консультирования в групповом формате… в границах своей компетентности", а также дать доступ к обучающим материалам. Дамы договорились, что обязательства исполнителя прекращаются после того, как оборот продаж обучения у заказчицы превысит 2 миллиона рублей.
Писаревская заплатила по договору 250 тысяч рублей аванса, но уже в 2024 году обратилась в суд с иском к своему бизнес-коучу, в котором потребовала вернуть деньги, считая, что услуги ей не были оказаны, а предмет договора не был согласован.
Кравцова сообщила суду, что оказала истице такие услуги, как "распаковка эксперта, транскрибация распаковки в текст, распаковка желанной целевой аудитории, анализ целевой аудитории… разработка прототипа продуктов и ценообразование… создание сайта дизайнером" и другие.
При этом, по словам ответчицы, участвуя в еженедельных переговорах и встречах, истица о непредоставлении услуги или предоставлении не той услуги, которую согласовали стороны, не заявляла.
Арбитражный суд Омской области
, изучив доводы сторон и документы, включая переписку в мессенджере более чем на 500 листах, иск отклонил. "Тот факт, что конечный результат… информационно-консультационной услуги по курсу не соответствовал ожиданиям заказчика, не является основанием для удовлетворения исковых требований", - говорится в материалах дела.
Суд принял во внимание представленную ответчицей выдержку с сайта истицы о том, что "за 5 месяцев вышли на оборот 8 000 000 рублей в месяц". Доводы Писаревской, что такой оборот продаж имел место и до заключения договора, суд счел ни чем не подтвержденным. Решение впоследствии оставил в силе Восьмой арбитражный апелляционный суд.
Суд взыскал 925 миллионов рублей с вице-губернатора Белгородской области