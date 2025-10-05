https://1prime.ru/20251005/tailand-863189694.html

Турист из России вызвал полицию из-за большого счета в ресторане

россия

таиланд

МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. В Таиланде российский турист обратился за помощью в полицию из-за завышенного счета в ресторане, сообщает Telegram-канал SHOT. "Мужчина выбрал разные позиции в меню. После ужина попросил счет, который его неприятно удивил: якобы он поел на 3840 бат (≈10 тысяч рублей), а по ощущениям еда столько не стоила", — говорится в публикации.Он отказался оплачивать счет, считая его необоснованно высоким, и решил обратиться в полицию. После проведения разбирательства сумма счета была снижена до 1500 бат (примерно 3800 рублей).

россия, таиланд