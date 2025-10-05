Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Турист из России вызвал полицию из-за большого счета в ресторане - 05.10.2025
Турист из России вызвал полицию из-за большого счета в ресторане
Турист из России вызвал полицию из-за большого счета в ресторане - 05.10.2025, ПРАЙМ
Турист из России вызвал полицию из-за большого счета в ресторане
В Таиланде российский турист обратился за помощью в полицию из-за завышенного счета в ресторане, сообщает Telegram-канал SHOT. | 05.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. В Таиланде российский турист обратился за помощью в полицию из-за завышенного счета в ресторане, сообщает Telegram-канал SHOT. "Мужчина выбрал разные позиции в меню. После ужина попросил счет, который его неприятно удивил: якобы он поел на 3840 бат (≈10 тысяч рублей), а по ощущениям еда столько не стоила", — говорится в публикации.Он отказался оплачивать счет, считая его необоснованно высоким, и решил обратиться в полицию. После проведения разбирательства сумма счета была снижена до 1500 бат (примерно 3800 рублей).
россия, таиланд
РОССИЯ, ТАИЛАНД
23:24 05.10.2025
 
Турист из России вызвал полицию из-за большого счета в ресторане

SHOT: россиянин вызвал полицию в ресторане Паттайи из-за большой суммы в чеке

МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. В Таиланде российский турист обратился за помощью в полицию из-за завышенного счета в ресторане, сообщает Telegram-канал SHOT.
"Мужчина выбрал разные позиции в меню. После ужина попросил счет, который его неприятно удивил: якобы он поел на 3840 бат (≈10 тысяч рублей), а по ощущениям еда столько не стоила", — говорится в публикации.
Он отказался оплачивать счет, считая его необоснованно высоким, и решил обратиться в полицию. После проведения разбирательства сумма счета была снижена до 1500 бат (примерно 3800 рублей).
