Путин: в России много талантливых и искренне увлеченных педагогов

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. В России много талантливых и искренне увлеченных своим делом учителей, убежден президент РФ Владимир Путин.
День учителя отмечается в России 5 октября.
"У нас действительно очень много талантливых, прекрасных, искренне увлечённых своим делом учителей, чей пример вдохновляет и коллег, и ребят, школьников, которые только выбирают профессию. А значит, лучшие традиции отечественной педагогики непременно будут продолжены", - сказал Путин в своем видеообращении по случаю праздника.
Он отметил, что Россия гордится собственной очень сильной педагогической школой, новаторскими идеями, уникальными наработками.
"Ещё раз хочу поздравить вас с Днём Учителя, пожелать здоровья и благополучия вам и вашим близким, а вашим ученикам - достижений, которыми мы все будем гордиться. С праздником!" - сказал глава государства.
