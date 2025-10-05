Путин: в России много талантливых и искренне увлеченных педагогов

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. В России много талантливых и искренне увлеченных своим делом учителей, убежден президент РФ Владимир Путин. День учителя отмечается в России 5 октября. "У нас действительно очень много талантливых, прекрасных, искренне увлечённых своим делом учителей, чей пример вдохновляет и коллег, и ребят, школьников, которые только выбирают профессию. А значит, лучшие традиции отечественной педагогики непременно будут продолжены", - сказал Путин в своем видеообращении по случаю праздника. Он отметил, что Россия гордится собственной очень сильной педагогической школой, новаторскими идеями, уникальными наработками. "Ещё раз хочу поздравить вас с Днём Учителя, пожелать здоровья и благополучия вам и вашим близким, а вашим ученикам - достижений, которыми мы все будем гордиться. С праздником!" - сказал глава государства.
россия, общество , рф, владимир путин
РОССИЯ, Экономика, Общество , РФ, Владимир Путин
00:26 05.10.2025
 
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. В России много талантливых и искренне увлеченных своим делом учителей, убежден президент РФ Владимир Путин.
День учителя отмечается в России 5 октября.
"У нас действительно очень много талантливых, прекрасных, искренне увлечённых своим делом учителей, чей пример вдохновляет и коллег, и ребят, школьников, которые только выбирают профессию. А значит, лучшие традиции отечественной педагогики непременно будут продолжены", - сказал Путин в своем видеообращении по случаю праздника.
Он отметил, что Россия гордится собственной очень сильной педагогической школой, новаторскими идеями, уникальными наработками.
"Ещё раз хочу поздравить вас с Днём Учителя, пожелать здоровья и благополучия вам и вашим близким, а вашим ученикам - достижений, которыми мы все будем гордиться. С праздником!" - сказал глава государства.
 
