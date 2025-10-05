Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп выругался во время обсуждения сделки с Хамас с Нетаньяху, пишут СМИ - 05.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251005/tramp-863186402.html
Трамп выругался во время обсуждения сделки с Хамас с Нетаньяху, пишут СМИ
Трамп выругался во время обсуждения сделки с Хамас с Нетаньяху, пишут СМИ - 05.10.2025, ПРАЙМ
Трамп выругался во время обсуждения сделки с Хамас с Нетаньяху, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп использовал нецензурные выражения в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху касательно сделки с ХАМАС, | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T21:08+0300
2025-10-05T21:08+0300
сша
израиль
газа
дональд трамп
биньямин нетаньяху
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/17/862672554_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_52d1378e74acd39ffa2b960ac435c0bd.jpg
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп использовал нецензурные выражения в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху касательно сделки с ХАМАС, сообщает Axios, ссылаясь на свои источники. "Не понимаю, почему ты постоянно такой ... недовольный", — ответил Трамп на замечание Нетаньяху, что согласие ХАМАС с условиями американского лидера "ничего не значит". По данным источников Axios, Трамп призвал Нетаньяху "признать свою победу". В субботу израильский источник сообщил РИА Новости о том, что Израиль планирует отправить команду переговорщиков для обсуждения деталей реализации первоначальной стадии плана Трампа, который касается освобождения израильских заложников и палестинских пленников в секторе Газа. Палестинская организация ХАМАС заявила в пятницу о готовности освободить всех израильских заложников и передать тела погибших в соответствии с планом Трампа. Предварительно, президент США предупредил о серьезных последствиях, если ХАМАС не ответит положительно на его 20-пунктное предложение до воскресенья.
https://1prime.ru/20251005/netanyakhu--863178761.html
https://1prime.ru/20251003/khamas-863134783.html
сша
израиль
газа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/17/862672554_56:0:1123:800_1920x0_80_0_0_63f0742b44c09388aec95c3cdf8ed8c9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, израиль, газа, дональд трамп, биньямин нетаньяху
США, ИЗРАИЛЬ, Газа, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
21:08 05.10.2025
 
Трамп выругался во время обсуждения сделки с Хамас с Нетаньяху, пишут СМИ

Axios: Трамп нецензурно прокомментировал реакцию Нетаньяху на сделку с ХАМАС

© Фото : UN Photo/Loey FelipeПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© Фото : UN Photo/Loey Felipe
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп использовал нецензурные выражения в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху касательно сделки с ХАМАС, сообщает Axios, ссылаясь на свои источники.
"Не понимаю, почему ты постоянно такой ... недовольный", — ответил Трамп на замечание Нетаньяху, что согласие ХАМАС с условиями американского лидера "ничего не значит".
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Нетаньяху недоволен ответом ХАМАС на план Трампа, пишут СМИ
16:19
По данным источников Axios, Трамп призвал Нетаньяху "признать свою победу".
В субботу израильский источник сообщил РИА Новости о том, что Израиль планирует отправить команду переговорщиков для обсуждения деталей реализации первоначальной стадии плана Трампа, который касается освобождения израильских заложников и палестинских пленников в секторе Газа.
Палестинская организация ХАМАС заявила в пятницу о готовности освободить всех израильских заложников и передать тела погибших в соответствии с планом Трампа. Предварительно, президент США предупредил о серьезных последствиях, если ХАМАС не ответит положительно на его 20-пунктное предложение до воскресенья.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
ХАМАС передало ответ на предложение Трампа по Газе, сообщили СМИ
3 октября, 23:08
 
СШАИЗРАИЛЬГазаДональд ТрампБиньямин Нетаньяху
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала