Трамп выругался во время обсуждения сделки с Хамас с Нетаньяху, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп использовал нецензурные выражения в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху касательно сделки с ХАМАС, | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T21:08+0300
2025-10-05T21:08+0300
2025-10-05T21:08+0300
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп использовал нецензурные выражения в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху касательно сделки с ХАМАС, сообщает Axios, ссылаясь на свои источники. "Не понимаю, почему ты постоянно такой ... недовольный", — ответил Трамп на замечание Нетаньяху, что согласие ХАМАС с условиями американского лидера "ничего не значит". По данным источников Axios, Трамп призвал Нетаньяху "признать свою победу". В субботу израильский источник сообщил РИА Новости о том, что Израиль планирует отправить команду переговорщиков для обсуждения деталей реализации первоначальной стадии плана Трампа, который касается освобождения израильских заложников и палестинских пленников в секторе Газа. Палестинская организация ХАМАС заявила в пятницу о готовности освободить всех израильских заложников и передать тела погибших в соответствии с планом Трампа. Предварительно, президент США предупредил о серьезных последствиях, если ХАМАС не ответит положительно на его 20-пунктное предложение до воскресенья.
