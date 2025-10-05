https://1prime.ru/20251005/tramp-863188152.html

Столтенберг раскрыл, на какой шаг пошел Трамп из-за России

Столтенберг раскрыл, на какой шаг пошел Трамп из-за России

МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп согласился оставить Исландию в составе НАТО ради возможности отслеживания российских подводных лодок, утверждает бывший генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в своей автобиографии "Под моим надзором", выдержки из которой опубликовала The Guardian.При обсуждении вопроса о членстве Исландии в альянсе стало очевидно, что из-за отсутствия собственных вооруженных сил страна не сможет выполнить установленные требования по финансовым взносам."Тогда что мы хотим от Исландии?" — вспомнил вопрос Трампа экс-генсек НАТО. Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис, по словам Столтенберга, "пришел на помощь" и пояснил: "Господин президент, они важны для нас, если мы хотим отслеживать российские подводные лодки".Трамп тогда задумался и заявил, что США "разрешат Исландии оставаться членом альянса". В книге Столтенберга "Под моим надзором", выдержки из которой опубликовала газета Guardian, экс-генсек НАТО рассказал, как в 2018 году Трамп выразил недовольство недостаточным финансированием обороны со стороны союзников. По словам Столтенберга, Трамп указал, что США тратят 4% своего ВВП на оборону и покрывают 80-90% расходов НАТО. Американский лидер предупредил, что отныне США будут платить "столько же, сколько Германия", и вообще заявил, что США "не нуждаются в НАТО". Более того, Трамп задался вопросом, зачем альянсу "такая огромная штаб-квартира", и выразил возмущение ее стоимостью.На саммите стран-членов НАТО, состоявшемся 24-25 июня в Гааге, было принято решение к 2035 году увеличить расходы на оборону до 5% ВВП с нынешних 2%, которых еще не все страны достигли. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что наращивание военных возможностей НАТО провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи стран альянса в Гааге отметил, что увеличение военных расходов НАТО не окажет значительного влияния на безопасность России.

