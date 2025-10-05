Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Столтенберг раскрыл, на какой шаг пошел Трамп из-за России - 05.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251005/tramp-863188152.html
Столтенберг раскрыл, на какой шаг пошел Трамп из-за России
Столтенберг раскрыл, на какой шаг пошел Трамп из-за России - 05.10.2025, ПРАЙМ
Столтенберг раскрыл, на какой шаг пошел Трамп из-за России
Американский президент Дональд Трамп согласился оставить Исландию в составе НАТО ради возможности отслеживания российских подводных лодок, утверждает бывший... | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T22:17+0300
2025-10-05T22:17+0300
сша
исландия
гаага
дональд трамп
йенс столтенберг
владимир путин
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151838_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_515bb6ba7a111c54f0b3e17ca0da9d07.jpg
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп согласился оставить Исландию в составе НАТО ради возможности отслеживания российских подводных лодок, утверждает бывший генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в своей автобиографии "Под моим надзором", выдержки из которой опубликовала The Guardian.При обсуждении вопроса о членстве Исландии в альянсе стало очевидно, что из-за отсутствия собственных вооруженных сил страна не сможет выполнить установленные требования по финансовым взносам."Тогда что мы хотим от Исландии?" — вспомнил вопрос Трампа экс-генсек НАТО. Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис, по словам Столтенберга, "пришел на помощь" и пояснил: "Господин президент, они важны для нас, если мы хотим отслеживать российские подводные лодки".Трамп тогда задумался и заявил, что США "разрешат Исландии оставаться членом альянса". В книге Столтенберга "Под моим надзором", выдержки из которой опубликовала газета Guardian, экс-генсек НАТО рассказал, как в 2018 году Трамп выразил недовольство недостаточным финансированием обороны со стороны союзников. По словам Столтенберга, Трамп указал, что США тратят 4% своего ВВП на оборону и покрывают 80-90% расходов НАТО. Американский лидер предупредил, что отныне США будут платить "столько же, сколько Германия", и вообще заявил, что США "не нуждаются в НАТО". Более того, Трамп задался вопросом, зачем альянсу "такая огромная штаб-квартира", и выразил возмущение ее стоимостью.На саммите стран-членов НАТО, состоявшемся 24-25 июня в Гааге, было принято решение к 2035 году увеличить расходы на оборону до 5% ВВП с нынешних 2%, которых еще не все страны достигли. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что наращивание военных возможностей НАТО провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи стран альянса в Гааге отметил, что увеличение военных расходов НАТО не окажет значительного влияния на безопасность России.
https://1prime.ru/20251005/tramp-863186402.html
https://1prime.ru/20251005/ekonomika-863183402.html
сша
исландия
гаага
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151838_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_9c22ba03ff062a13bd6769f3a28e2b8d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, исландия, гаага, дональд трамп, йенс столтенберг, владимир путин, нато
США, Исландия, Гаага, Дональд Трамп, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, НАТО
22:17 05.10.2025
 
Столтенберг раскрыл, на какой шаг пошел Трамп из-за России

Столтенберг: Трамп согласился оставить Исландию в НАТО из-за подлодок России

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Дональд Трамп. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп согласился оставить Исландию в составе НАТО ради возможности отслеживания российских подводных лодок, утверждает бывший генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в своей автобиографии "Под моим надзором", выдержки из которой опубликовала The Guardian.
При обсуждении вопроса о членстве Исландии в альянсе стало очевидно, что из-за отсутствия собственных вооруженных сил страна не сможет выполнить установленные требования по финансовым взносам.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Трамп выругался во время обсуждения сделки с Хамас с Нетаньяху, пишут СМИ
21:08
"Тогда что мы хотим от Исландии?" — вспомнил вопрос Трампа экс-генсек НАТО.
Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис, по словам Столтенберга, "пришел на помощь" и пояснил: "Господин президент, они важны для нас, если мы хотим отслеживать российские подводные лодки".
Трамп тогда задумался и заявил, что США "разрешат Исландии оставаться членом альянса".
В книге Столтенберга "Под моим надзором", выдержки из которой опубликовала газета Guardian, экс-генсек НАТО рассказал, как в 2018 году Трамп выразил недовольство недостаточным финансированием обороны со стороны союзников. По словам Столтенберга, Трамп указал, что США тратят 4% своего ВВП на оборону и покрывают 80-90% расходов НАТО. Американский лидер предупредил, что отныне США будут платить "столько же, сколько Германия", и вообще заявил, что США "не нуждаются в НАТО". Более того, Трамп задался вопросом, зачем альянсу "такая огромная штаб-квартира", и выразил возмущение ее стоимостью.
На саммите стран-членов НАТО, состоявшемся 24-25 июня в Гааге, было принято решение к 2035 году увеличить расходы на оборону до 5% ВВП с нынешних 2%, которых еще не все страны достигли.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что наращивание военных возможностей НАТО провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи стран альянса в Гааге отметил, что увеличение военных расходов НАТО не окажет значительного влияния на безопасность России.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Мерц рассказал Трампу о планах использовать активы России
18:58
 
СШАИсландияГаагаДональд ТрампЙенс СтолтенбергВладимир ПутинНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала