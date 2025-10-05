Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Турции назвали препятствие для установления мира на Украине
В Турции назвали препятствие для установления мира на Украине
Прорыв в разрешении конфликта на Украине может произойти в ближайшие месяцы, основная сложность связана с контролем над Донецкой Народной Республикой (ДНР),... | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T21:27+0300
2025-10-05T21:27+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84218/58/842185847_0:0:2983:1677_1920x0_80_0_0_5644afb896c22bba14fe25e03e3671bb.jpg
МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Прорыв в разрешении конфликта на Украине может произойти в ближайшие месяцы, основная сложность связана с контролем над Донецкой Народной Республикой (ДНР), отметил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в беседе с телеканалом TRT Haber. "Похоже, что положительные изменения станут возможны спустя некоторое время, через несколько месяцев," — выразил свое мнение он. Руководитель турецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что дальнейшее развитие событий на Украине будет зависеть от ситуации в ДНР. Он также упомянул, что Украина отказывается отводить свои войска из региона, тогда как Россия требует уступок от Киева. "Я обдумываю несколько альтернативных вариантов, обсуждая их с европейскими и американскими коллегами, чтобы найти решения, которые устраивали бы обе стороны," — добавил Фидан. Россия и Украина провели три раунда непосредственных переговоров, которые прошли в Стамбуле. В результате состоялся обмен пленными, и Россия передала Украине тела погибших военнослужащих. Также стороны обменялись проектами меморандумов по разрешению конфликта. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Москва готова обсуждать политические аспекты урегулирования с Украиной и работать в различных форматах. Однако российские власти до сих пор не получили от Киева ответа на предложение о создании трех рабочих групп для детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов. Это предложение было выдвинуто российской стороной во время третьего раунда переговоров в Стамбуле в июле. Более того, Владимир Зеленский отклонил приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву для переговоров.
украина, турция, киев, сергей лавров, владимир зеленский, владимир путин
УКРАИНА, ТУРЦИЯ, Киев, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Глава МИД Турции Фидан считает вопрос о ДНР главным для мира на Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
Заголовок открываемого материала