В Турции назвали препятствие для установления мира на Украине

МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Прорыв в разрешении конфликта на Украине может произойти в ближайшие месяцы, основная сложность связана с контролем над Донецкой Народной Республикой (ДНР), отметил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в беседе с телеканалом TRT Haber. "Похоже, что положительные изменения станут возможны спустя некоторое время, через несколько месяцев," — выразил свое мнение он. Руководитель турецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что дальнейшее развитие событий на Украине будет зависеть от ситуации в ДНР. Он также упомянул, что Украина отказывается отводить свои войска из региона, тогда как Россия требует уступок от Киева. "Я обдумываю несколько альтернативных вариантов, обсуждая их с европейскими и американскими коллегами, чтобы найти решения, которые устраивали бы обе стороны," — добавил Фидан. Россия и Украина провели три раунда непосредственных переговоров, которые прошли в Стамбуле. В результате состоялся обмен пленными, и Россия передала Украине тела погибших военнослужащих. Также стороны обменялись проектами меморандумов по разрешению конфликта. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Москва готова обсуждать политические аспекты урегулирования с Украиной и работать в различных форматах. Однако российские власти до сих пор не получили от Киева ответа на предложение о создании трех рабочих групп для детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов. Это предложение было выдвинуто российской стороной во время третьего раунда переговоров в Стамбуле в июле. Более того, Владимир Зеленский отклонил приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву для переговоров.

