"На пороге войны". На Западе испугались угрозы с Украины
"На пороге войны". На Западе испугались угрозы с Украины - 05.10.2025, ПРАЙМ
"На пороге войны". На Западе испугались угрозы с Украины
Конфликта на Украине неизбежно охватит и Польшу, считает колумнист Washington Post Анна Гусарская. | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T09:36+0300
2025-10-05T09:36+0300
2025-10-05T09:36+0300
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Конфликта на Украине неизбежно охватит и Польшу, считает колумнист Washington Post Анна Гусарская."Все новые умения, которым я научилась, сослужат мне хорошую службу, если (или лучше сказать когда?) текущий конфликт перекинется на Польшу. Потому что никуда не деться вот от какого факта: НАТО стоит на пороге войны", — отмечается в ее статье.По мнению Гусарской, людям в западных странах следует овладеть умениями по идентификации беспилотников и предоставлению первой помощи. Москва неоднократно подчеркивала, что Североатлантический альянс стремится к конфронтации, однако дальнейшее расширение альянса не улучшит безопасность Европы. В Кремле заявляли, что Россия не представляет собой угрозу для стран НАТО, но будет реагировать на действия, которые могут быть опасными для ее интересов. Тем не менее, Москва остается готовой к переговорам на равных условиях, а Западу следует прекратить милитаризацию региона.
"На пороге войны". На Западе испугались угрозы с Украины
