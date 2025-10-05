https://1prime.ru/20251005/ugroza-863168352.html

"На пороге войны". На Западе испугались угрозы с Украины

МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Конфликта на Украине неизбежно охватит и Польшу, считает колумнист Washington Post Анна Гусарская."Все новые умения, которым я научилась, сослужат мне хорошую службу, если (или лучше сказать когда?) текущий конфликт перекинется на Польшу. Потому что никуда не деться вот от какого факта: НАТО стоит на пороге войны", — отмечается в ее статье.По мнению Гусарской, людям в западных странах следует овладеть умениями по идентификации беспилотников и предоставлению первой помощи. Москва неоднократно подчеркивала, что Североатлантический альянс стремится к конфронтации, однако дальнейшее расширение альянса не улучшит безопасность Европы. В Кремле заявляли, что Россия не представляет собой угрозу для стран НАТО, но будет реагировать на действия, которые могут быть опасными для ее интересов. Тем не менее, Москва остается готовой к переговорам на равных условиях, а Западу следует прекратить милитаризацию региона.

