"На пороге войны". На Западе испугались угрозы с Украины - 05.10.2025
"На пороге войны". На Западе испугались угрозы с Украины
"На пороге войны". На Западе испугались угрозы с Украины - 05.10.2025, ПРАЙМ
"На пороге войны". На Западе испугались угрозы с Украины
Конфликта на Украине неизбежно охватит и Польшу, считает колумнист Washington Post Анна Гусарская.
2025-10-05T09:36+0300
2025-10-05T09:36+0300
мировая экономика
польша
запад
украина
washington post
нато
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Конфликта на Украине неизбежно охватит и Польшу, считает колумнист Washington Post Анна Гусарская.&quot;Все новые умения, которым я научилась, сослужат мне хорошую службу, если (или лучше сказать когда?) текущий конфликт перекинется на Польшу. Потому что никуда не деться вот от какого факта: НАТО стоит на пороге войны&quot;, — отмечается в ее статье.По мнению Гусарской, людям в западных странах следует овладеть умениями по идентификации беспилотников и предоставлению первой помощи. Москва неоднократно подчеркивала, что Североатлантический альянс стремится к конфронтации, однако дальнейшее расширение альянса не улучшит безопасность Европы. В Кремле заявляли, что Россия не представляет собой угрозу для стран НАТО, но будет реагировать на действия, которые могут быть опасными для ее интересов. Тем не менее, Москва остается готовой к переговорам на равных условиях, а Западу следует прекратить милитаризацию региона.
польша
запад
украина
мировая экономика, польша, запад, украина, washington post, нато, общество
Мировая экономика, ПОЛЬША, ЗАПАД, УКРАИНА, Washington Post, НАТО, Общество
09:36 05.10.2025
 
"На пороге войны". На Западе испугались угрозы с Украины

Гусарская в статье для WP допустила, что конфликт на Украине затронет Польшу

МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Конфликта на Украине неизбежно охватит и Польшу, считает колумнист Washington Post Анна Гусарская.

"Все новые умения, которым я научилась, сослужат мне хорошую службу, если (или лучше сказать когда?) текущий конфликт перекинется на Польшу. Потому что никуда не деться вот от какого факта: НАТО стоит на пороге войны", — отмечается в ее статье.

По мнению Гусарской, людям в западных странах следует овладеть умениями по идентификации беспилотников и предоставлению первой помощи.
Москва неоднократно подчеркивала, что Североатлантический альянс стремится к конфронтации, однако дальнейшее расширение альянса не улучшит безопасность Европы. В Кремле заявляли, что Россия не представляет собой угрозу для стран НАТО, но будет реагировать на действия, которые могут быть опасными для ее интересов. Тем не менее, Москва остается готовой к переговорам на равных условиях, а Западу следует прекратить милитаризацию региона.
Мировая экономикаПОЛЬШАЗАПАДУКРАИНАWashington PostНАТООбщество
 
 
