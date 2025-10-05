Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экономика Украины не вписывается в стандарты ЕС, пишут СМИ - 05.10.2025
Экономика Украины не вписывается в стандарты ЕС, пишут СМИ
Экономика Украины не вписывается в стандарты ЕС, пишут СМИ - 05.10.2025, ПРАЙМ
Экономика Украины не вписывается в стандарты ЕС, пишут СМИ
Европарламент призвал запустить переговоры с Украиной о ее членстве в ЕС до конца года - при том, что экономические реалии страны таковы, что для нее процесс... | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T08:30+0300
2025-10-05T08:30+0300
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Европарламент призвал запустить переговоры с Украиной о ее членстве в ЕС до конца года - при том, что экономические реалии страны таковы, что для нее процесс вхождения в союз пока выглядит больше, как затяжной марафон, а не короткий спринт. РИА Новости оценило финансовое состояние Украины с точки зрения ее соответствия принципам функционирующей экономики, изучив данные Международного валютного фонда и местных финансовых ведомств. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев в его противостоянии с Москвой. В июне 2024 года переговоры о членстве были запущены символически через торжественные процедуры в Брюсселе, однако по факту полноценные переговоры о присоединении до сих пор не стартовали. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз и ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года ведет с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет. ЭКОНОМИКА УКРАИНЫ НЕ ФОРМАТ ЕС Один из показателей, где разрыв Украины с действующими участниками Евросоюза проявляется особенно ярко, - это бюджетный дефицит. На Украине по итогам прошлого года он составил 17,6% от ВВП, что в в 5,5 раза больше, чем в среднем по ЕС. При этом бюджет страны на 60% был сформирован за счет иностранных поступлений. Госдолг также наверняка обратит на себя внимание европейских аудиторов. В прошлом году он составил 89,8% от ВВП, что значительно превышает средний для объединения показатель в 65%. При этом у значительной части государств Евросоюз "долговое здоровье" подорвано еще сильнее: это Португалия (94,9%), Испания (101,8%), Бельгия (104,5%), Франция (113,1%), Италия (135,3%) и, наконец, Греция (150,9%). Еще один фактор, способный поставить под вопрос жизнеспособность страны в рамках ЕС, - это нестабильность ее валютного курса: за последние два года гривна к евро ослабла на четверть. Кроме бюджетных проблем, внимание финансовых властей Европы несомненно привлечет и высокая инфляция в стране - в августе она достигла отметки в 13,2%, что заметно выше, чем у "антилидеров" по этому показателю в Европе. Для сравнения, Румыния закрыла лето с показателем в 8,5% а Эстония - 6,2%. С точки зрения торгового баланса, войди Украина в ЕС прямо сейчас, она оказалась бы среди стран с ярко выраженным дефицитом. Так, в прошлом году ее импорт превысил экспорт на 36,45 миллиарда евро. Это сопоставимо с теми странами, кто находится по этому показателю внизу рейтинга, например, с Испанией (-44,1 миллиарда евро) и Грецией (-35 миллиардов евро). При этом наиболее заметный дефицит внешней торговли Евростат в прошлом году зафиксировал у Франции - 102,6 миллиарда евро. Безработица на Украине втрое выше европейской: в августе она составила 15,3%. Это был бы самый заметный показатель среди стран объединения - в Испании она составляет 10,29%, в Финляндии - 9,3%, в Литве - 8,8%. ДЛИННЫЙ МАРАФОН Техническая подготовка вступления Украины в Евросоюз является вопросом сугубо политическим, поскольку ее экономика не соответствует требованиям объединения, прокомментировала доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. При этом экономическое состояние страны - не единственное условие ее участия в ЕС, нельзя забывать о необходимости предварительных реформ в судебной и правовой сферах, добавляет ее коллега с кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Павел Севостьянов. "Процесс вступления - это марафон, а не спринт. С точки зрения реформ особенно проблемными остаются судебная система, борьба с коррупцией, независимость антикоррупционных институтов, обеспечение прав меньшинств. Символические шаги имеют некоторое значение, но без глубинных реформ в судебной системе и реального роста производительности членство останется горизонтом, а не ближайшей реальностью", - отмечает он.
08:30 05.10.2025
 
Экономика Украины не вписывается в стандарты ЕС, пишут СМИ

РИА Новости: Украина не вписывается в экономические стандарты Евросоюза

© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Флаги Украины и Европейского союза - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Флаги Украины и Европейского союза. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Европарламент призвал запустить переговоры с Украиной о ее членстве в ЕС до конца года - при том, что экономические реалии страны таковы, что для нее процесс вхождения в союз пока выглядит больше, как затяжной марафон, а не короткий спринт. РИА Новости оценило финансовое состояние Украины с точки зрения ее соответствия принципам функционирующей экономики, изучив данные Международного валютного фонда и местных финансовых ведомств.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев в его противостоянии с Москвой. В июне 2024 года переговоры о членстве были запущены символически через торжественные процедуры в Брюсселе, однако по факту полноценные переговоры о присоединении до сих пор не стартовали.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз и ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года ведет с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
ЭКОНОМИКА УКРАИНЫ НЕ ФОРМАТ ЕС
Один из показателей, где разрыв Украины с действующими участниками Евросоюза проявляется особенно ярко, - это бюджетный дефицит. На Украине по итогам прошлого года он составил 17,6% от ВВП, что в в 5,5 раза больше, чем в среднем по ЕС. При этом бюджет страны на 60% был сформирован за счет иностранных поступлений.
Госдолг также наверняка обратит на себя внимание европейских аудиторов. В прошлом году он составил 89,8% от ВВП, что значительно превышает средний для объединения показатель в 65%. При этом у значительной части государств Евросоюз "долговое здоровье" подорвано еще сильнее: это Португалия (94,9%), Испания (101,8%), Бельгия (104,5%), Франция (113,1%), Италия (135,3%) и, наконец, Греция (150,9%).
Еще один фактор, способный поставить под вопрос жизнеспособность страны в рамках ЕС, - это нестабильность ее валютного курса: за последние два года гривна к евро ослабла на четверть.
Кроме бюджетных проблем, внимание финансовых властей Европы несомненно привлечет и высокая инфляция в стране - в августе она достигла отметки в 13,2%, что заметно выше, чем у "антилидеров" по этому показателю в Европе. Для сравнения, Румыния закрыла лето с показателем в 8,5% а Эстония - 6,2%.
С точки зрения торгового баланса, войди Украина в ЕС прямо сейчас, она оказалась бы среди стран с ярко выраженным дефицитом. Так, в прошлом году ее импорт превысил экспорт на 36,45 миллиарда евро. Это сопоставимо с теми странами, кто находится по этому показателю внизу рейтинга, например, с Испанией (-44,1 миллиарда евро) и Грецией (-35 миллиардов евро). При этом наиболее заметный дефицит внешней торговли Евростат в прошлом году зафиксировал у Франции - 102,6 миллиарда евро.
Безработица на Украине втрое выше европейской: в августе она составила 15,3%. Это был бы самый заметный показатель среди стран объединения - в Испании она составляет 10,29%, в Финляндии - 9,3%, в Литве - 8,8%.
ДЛИННЫЙ МАРАФОН
Техническая подготовка вступления Украины в Евросоюз является вопросом сугубо политическим, поскольку ее экономика не соответствует требованиям объединения, прокомментировала доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.
При этом экономическое состояние страны - не единственное условие ее участия в ЕС, нельзя забывать о необходимости предварительных реформ в судебной и правовой сферах, добавляет ее коллега с кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Павел Севостьянов.
"Процесс вступления - это марафон, а не спринт. С точки зрения реформ особенно проблемными остаются судебная система, борьба с коррупцией, независимость антикоррупционных институтов, обеспечение прав меньшинств. Символические шаги имеют некоторое значение, но без глубинных реформ в судебной системе и реального роста производительности членство останется горизонтом, а не ближайшей реальностью", - отмечает он.
Флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
На Западе раскрыли планы ЕС после саммита по Украине
Вчера, 22:19
 
ЭкономикаМировая экономикаУКРАИНАИСПАНИЯБрюссельЕСЕвростатРЭУ им. Г.В.Плеханова
 
 
