Украина планирует увеличить импорт газа

Украина планирует увеличить импорт газа

2025-10-05T20:03+0300

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Власти Украины планируют увеличить импорт газа из-за потери части собственной добычи в результате повреждений, заявил первый заместитель министра энергетики страны Артем Некрасов. Минобороны РФ ранее объявило, что российские военные в ночь на воскресенье нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу, все они поражены. "До вчерашней массированной атаки РФ по нефтегазовому комплексу подготовка к отопительному сезону шла по утвержденному графику. Однако мы понимаем, что обстрелы создают нам дополнительные сложности. К началу отопительного сезона планировалось накопить в хранилищах минимум 13,2 миллиарда кубометров газа. Часть из него мы будем брать за счет импорта", - сказал Некрасов в эфире украинского телеканала "Новости.Live". Первый заместитель министра добавил, что из соображений безопасности более подробные сведения он предоставить не может, при этом поделился, что украинская сторона довела до международных партнеров первоочередные потребности для восстановления поврежденных объектов. "Речь идет в первую очередь о закупке систем физической и противовоздушной защиты, о потребностях в закупке дополнительных объемов газа и энергетического оборудования для восстановления и проведения ремонтов", - заключил Некрасов. Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщила, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода, на это потребуется около 2 миллиардов евро. Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан 4 сентября предупредил, что предстоящая зима для украинцев будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. В свою очередь, глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко 26 сентября уточнил, что 13,2 миллиарда кубических метров газа, которые планируют закачать в этом году, прошлой зимой хватило только до февраля, потом докупали в 2-2,5 раза дороже. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве отмечали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.

