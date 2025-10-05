https://1prime.ru/20251005/ukraina-863189957.html

СМИ сообщили о перебоях с электроснабжением в Харькове

2025-10-05T23:38+0300

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Перебои в электроснабжении произошли в Харькове, передает украинское агентство УНИАН. Ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов в городе. "Харьковские паблики пишут, что в городе начались перебои со светом", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.

