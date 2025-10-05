Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили о перебоях с электроснабжением в Харькове - 05.10.2025
СМИ сообщили о перебоях с электроснабжением в Харькове
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Перебои в электроснабжении произошли в Харькове, передает украинское агентство УНИАН. Ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов в городе. "Харьковские паблики пишут, что в городе начались перебои со светом", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.
2025
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/59/842195947_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_d00eddef135e053872f95faeb42875fa.jpg
23:38 05.10.2025
 
СМИ сообщили о перебоях с электроснабжением в Харькове

В Харькове начались перебои со светом

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Перебои в электроснабжении произошли в Харькове, передает украинское агентство УНИАН.
Ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов в городе.
"Харьковские паблики пишут, что в городе начались перебои со светом", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.
