СМИ сообщили о перебоях с электроснабжением в Харькове
Перебои в электроснабжении произошли в Харькове, передает украинское агентство УНИАН. | 05.10.2025
2025-10-05T23:38+0300
2025-10-05T23:38+0300
2025-10-05T23:38+0300
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Перебои в электроснабжении произошли в Харькове, передает украинское агентство УНИАН. Ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов в городе. "Харьковские паблики пишут, что в городе начались перебои со светом", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Перебои в электроснабжении произошли в Харькове, передает украинское агентство УНИАН.
Ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов в городе.
"Харьковские паблики пишут, что в городе начались перебои со светом", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.
