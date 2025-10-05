https://1prime.ru/20251005/uzbekistan-863164534.html

В Москве уроженца Узбекистана обвинили в финансировании терроризма

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Уроженец Узбекистана Евгений Цой обвиняется в Москве в финансировании терроризма, по решению суда фигурант заключен в СИЗО, следует из материалов дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости. "Цой задержан в порядке статей 91, 92 УПК РФ, в тот же день последнему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности), последний допрошен по существу предъявленного обвинения... Судом адрес в отношении Цоя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в документе. Санкции этой статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Согласно материалам дела, фигурант был задержан 5 августа и по решению суда заключен под стражу на срок до 5 ноября. Суд согласился с доводами следствия о том, что Цой, находясь на свободе, может воспрепятстовать уголовному судопроизводству. Как следует из документов, дело касается событий 2022 года, связанных с расчетным счетом "на сайте Революция". Одноименный Telegram-канал ведет иноагент Вячеслав Мальцев*. По данным ФСБ, Мальцев создал запрещенную в РФ экстремистскую и террористическую организацию "Артподготовка" и одноименный интернет-проект "с целью организации в России революции". В июле 2017 года против Мальцева было заведено дело об экстремизме, и он уехал за границу, опасаясь ареста. Члены организации планировали поджоги административных зданий и нападения на полицейских для провокации беспорядков 4 и 5 ноября 2017 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

2025

