В Вильнюсе открыли воздушное пространство после приостановки рейсов - 05.10.2025, ПРАЙМ
В Вильнюсе открыли воздушное пространство после приостановки рейсов
В Вильнюсе открыли воздушное пространство после приостановки рейсов - 05.10.2025, ПРАЙМ
В Вильнюсе открыли воздушное пространство после приостановки рейсов
Аэропорт Вильнюса заявил об открытии воздушного пространства после приостановки рейсов из-за приближения воздушных шаров. | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T05:36+0300
2025-10-05T05:36+0300
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Аэропорт Вильнюса заявил об открытии воздушного пространства после приостановки рейсов из-за приближения воздушных шаров. Ранее аэропорт Вильнюса приостановил прием и вылет рейсов из-за информации о приближении воздушных шаров. "Воздушное пространство в аэропорту Вильнюса было открыто в 04.50 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении аэропорта в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). В аэропорту призвали пассажиров, чьи рейсы уже отменены, не приезжать в аэропорт.
05:36 05.10.2025
 
В Вильнюсе открыли воздушное пространство после приостановки рейсов

Аэропорт Вильнюса возобновил работу после приостановки рейсов

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Аэропорт Вильнюса заявил об открытии воздушного пространства после приостановки рейсов из-за приближения воздушных шаров.
Ранее аэропорт Вильнюса приостановил прием и вылет рейсов из-за информации о приближении воздушных шаров.
"Воздушное пространство в аэропорту Вильнюса было открыто в 04.50 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении аэропорта в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
В аэропорту призвали пассажиров, чьи рейсы уже отменены, не приезжать в аэропорт.
 
