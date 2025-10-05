https://1prime.ru/20251005/vilnjus-863165596.html
В Вильнюсе открыли воздушное пространство после приостановки рейсов
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Аэропорт Вильнюса заявил об открытии воздушного пространства после приостановки рейсов из-за приближения воздушных шаров.
Ранее аэропорт Вильнюса приостановил прием и вылет рейсов из-за информации о приближении воздушных шаров.
"Воздушное пространство в аэропорту Вильнюса было открыто в 04.50 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении аэропорта в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
В аэропорту призвали пассажиров, чьи рейсы уже отменены, не приезжать в аэропорт.
