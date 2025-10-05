"Так и будет, уверяю": Вучич предупредил мир о надвигающейся катастрофе

https://1prime.ru/20251005/vuchich-863166142.html

Все страны земного шара ведут подготовку к глобальному конфликту, сообщил президент Сербии Александр Вучич, его заявление передает издание Kurir. | 05.10.2025, ПРАЙМ

сербия

александр вучич

виктор орбан

МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Все страны земного шара ведут подготовку к глобальному конфликту, сообщил президент Сербии Александр Вучич, его заявление передает издание Kurir.“Все готовятся к войне. И когда они готовятся к войне, значит, она разгорится. <…> Так и будет, уверяю, поскольку я вижу, что происходит и как все вокруг пребывают в ее предвкушении”, — сказал он.Сербский президент также подчеркнул, что в условиях мировой напряженности сейчас многие пытаются выбрать, к какой стороне примкнуть.В то же время в среду венгерский премьер-министр Виктор Орбан также заявил о возможности начала третьей мировой войны, предостерегая великие державы от ошибок, которые могут спровоцировать ее. По его мнению, учитывая текущую мировую ситуацию, крупный конфликт может вспыхнуть в любой момент.

сербия

