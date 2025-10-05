Вулин назвал цель санкций США против NIS
Вулин: санкции США против NIS направлены на ухудшение отношений России и Сербии
Александр Вулин. Архивное фото
БЕЛГРАД, 5 окт - ПРАЙМ. Санкции США против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) направлены на отъем российского имущества и ухудшение отношений Сербии и России, заявил основатель партии "Движение социалистов" и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Нефтяная индустрия Сербии" направила 28 сентября минфину США восьмой запрос на отсрочку применения ограничительных мер и новый запрос на удаление из списка организаций и лиц под санкциями. Новая дата введения санкций 8 октября.
"Санкции в отношении NIS направлены не только на разграбление российской собственности, но их цель - чтобы это сделали сами сербы, чтобы Россия нам на это ответила, отношения России и Сербии необратимо испортились бы и впервые в истории эти два братских народа дошли до неприятельского уровня. В итоге Россия бы потеряла всякое влияние в Сербском мире, а Сербия бы осталась без поддержки РФ в ООН и на других форумах, и без экономических привилегий от доступа к общему рынку до самых низких цен на газ", - заявил Вулин в интервью изданию "Вечерне новости".
По его словам, в случае, если произошли бы разногласия официального Белграда и Москвы, под давлением Запада вопросом времени бы стало признание независимости самопровозглашенной республики Косово, прекращение поддержки Республики Сербской Боснии и Герцеговины и защиты интересов сербов в Черногории в других странах региона.
"Обсуждалась бы недолго лишь скорость, с которой Сербия бы выполнила остальные требования ЕС вплоть до федерализации страны и по сути, сведения Сербии на позиции Социалистической республики Сербия до 1989 года. Я твердо уверен, что президент Вучич этого не позволит", - отметил бывший вице-премьер.
Вулин уточнил, что не является членом правящей Сербской прогрессивной партии, правительства, не участвует в переговорах по вопросу NIS, но убежден, что национализации "Нефтяной индустрии Сербии" не произойдет.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, государству Сербии - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.