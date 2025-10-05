Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вулин назвал цель санкций США против NIS - 05.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251005/vulin-863173880.html
Вулин назвал цель санкций США против NIS
Вулин назвал цель санкций США против NIS - 05.10.2025, ПРАЙМ
Вулин назвал цель санкций США против NIS
Санкции США против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) направлены на отъем российского имущества и ухудшение отношений Сербии и России, заявил... | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T12:56+0300
2025-10-05T12:56+0300
экономика
россия
сербия
сша
рф
владимир путин
nis
газпром
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/14/852285924_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8203fb3f16cb2125c6d7985adbb4dcaf.jpg
БЕЛГРАД, 5 окт - ПРАЙМ. Санкции США против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) направлены на отъем российского имущества и ухудшение отношений Сербии и России, заявил основатель партии "Движение социалистов" и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Нефтяная индустрия Сербии" направила 28 сентября минфину США восьмой запрос на отсрочку применения ограничительных мер и новый запрос на удаление из списка организаций и лиц под санкциями. Новая дата введения санкций 8 октября. "Санкции в отношении NIS направлены не только на разграбление российской собственности, но их цель - чтобы это сделали сами сербы, чтобы Россия нам на это ответила, отношения России и Сербии необратимо испортились бы и впервые в истории эти два братских народа дошли до неприятельского уровня. В итоге Россия бы потеряла всякое влияние в Сербском мире, а Сербия бы осталась без поддержки РФ в ООН и на других форумах, и без экономических привилегий от доступа к общему рынку до самых низких цен на газ", - заявил Вулин в интервью изданию "Вечерне новости". По его словам, в случае, если произошли бы разногласия официального Белграда и Москвы, под давлением Запада вопросом времени бы стало признание независимости самопровозглашенной республики Косово, прекращение поддержки Республики Сербской Боснии и Герцеговины и защиты интересов сербов в Черногории в других странах региона. "Обсуждалась бы недолго лишь скорость, с которой Сербия бы выполнила остальные требования ЕС вплоть до федерализации страны и по сути, сведения Сербии на позиции Социалистической республики Сербия до 1989 года. Я твердо уверен, что президент Вучич этого не позволит", - отметил бывший вице-премьер. Вулин уточнил, что не является членом правящей Сербской прогрессивной партии, правительства, не участвует в переговорах по вопросу NIS, но убежден, что национализации "Нефтяной индустрии Сербии" не произойдет. На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, государству Сербии - 29,8%, остальное - мелким акционерам. Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.
https://1prime.ru/20251002/vuchich-863076803.html
сербия
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/14/852285924_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_448569196f36fd1a07479702c6ea4166.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сербия, сша, рф, владимир путин, nis, газпром, оон
Экономика, РОССИЯ, СЕРБИЯ, США, РФ, Владимир Путин, NIS, Газпром, ООН
12:56 05.10.2025
 
Вулин назвал цель санкций США против NIS

Вулин: санкции США против NIS направлены на ухудшение отношений России и Сербии

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлександр Вулин
Александр Вулин - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Александр Вулин. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 5 окт - ПРАЙМ. Санкции США против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) направлены на отъем российского имущества и ухудшение отношений Сербии и России, заявил основатель партии "Движение социалистов" и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Нефтяная индустрия Сербии" направила 28 сентября минфину США восьмой запрос на отсрочку применения ограничительных мер и новый запрос на удаление из списка организаций и лиц под санкциями. Новая дата введения санкций 8 октября.
"Санкции в отношении NIS направлены не только на разграбление российской собственности, но их цель - чтобы это сделали сами сербы, чтобы Россия нам на это ответила, отношения России и Сербии необратимо испортились бы и впервые в истории эти два братских народа дошли до неприятельского уровня. В итоге Россия бы потеряла всякое влияние в Сербском мире, а Сербия бы осталась без поддержки РФ в ООН и на других форумах, и без экономических привилегий от доступа к общему рынку до самых низких цен на газ", - заявил Вулин в интервью изданию "Вечерне новости".
По его словам, в случае, если произошли бы разногласия официального Белграда и Москвы, под давлением Запада вопросом времени бы стало признание независимости самопровозглашенной республики Косово, прекращение поддержки Республики Сербской Боснии и Герцеговины и защиты интересов сербов в Черногории в других странах региона.
"Обсуждалась бы недолго лишь скорость, с которой Сербия бы выполнила остальные требования ЕС вплоть до федерализации страны и по сути, сведения Сербии на позиции Социалистической республики Сербия до 1989 года. Я твердо уверен, что президент Вучич этого не позволит", - отметил бывший вице-премьер.
Вулин уточнил, что не является членом правящей Сербской прогрессивной партии, правительства, не участвует в переговорах по вопросу NIS, но убежден, что национализации "Нефтяной индустрии Сербии" не произойдет.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, государству Сербии - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.
Президент Сербии Александр Вучич
Вучич обсудил с премьером Хорватии ожидаемые санкции США против NIS
2 октября, 14:39
 
ЭкономикаРОССИЯСЕРБИЯСШАРФВладимир ПутинNISГазпромООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала