Россиянам сообщили о росте сразу нескольких выплат в 2026 году - 05.10.2025
Россиянам сообщили о росте сразу нескольких выплат в 2026 году
Россиянам сообщили о росте сразу нескольких выплат в 2026 году - 05.10.2025, ПРАЙМ
Россиянам сообщили о росте сразу нескольких выплат в 2026 году
С 1 февраля материнский капитал на первого ребенка составит 737,2 тысячи рублей. Об этом агентству "Прайм" рассказала Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ... | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T02:02+0300
2025-10-05T02:02+0300
бизнес
общество
минфин
социальные выплаты
детские пособия
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. С 1 февраля материнский капитал на первого ребенка составит 737,2 тысячи рублей. Об этом агентству "Прайм" рассказала Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".Материнский капитал индексируется каждый год 1 февраля. Размер индексации зависит от уровня инфляции, которая оценивается по завершении календарного года. В 2025 году величина индексации составила 9,5 %. Согласно прогнозам, в 2026 году маткапитал будет проиндексирован на 6,8 %."Таким образом, сумма маткапитала на первенца увеличится до 737,2 тысяч рублей, "доплата" за второго ребенка составит 236,9 тысяч рублей, маткапитал на второго ребенка, если на первого семья не получала сертификат, увеличится до 974,1 тысяч рублей", - поясняет эксперт.Если семья уже распорядилась частью средств маткапитала, будет проиндексирован остаток средств.Кроме того, по словам Дайнеко, в 2026 году увеличатся и другие детские выплаты:Нововведением 2026 года станет ежегодная семейная выплата, которая позволит семьям, чей среднедушевой доход не превышает полутора прожиточных минимумов, получать выплату в размере части уплаченного подоходного налога (7% от уплаченного в бюджет НДФЛ).
1920
1920
true
бизнес, общество , минфин, социальные выплаты, детские пособия
Бизнес, Общество , Минфин, социальные выплаты, детские пособия
02:02 05.10.2025
 
Россиянам сообщили о росте сразу нескольких выплат в 2026 году

Эксперт Дайнеко назвала детские выплаты, которые вырастут в 2026 году

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. С 1 февраля материнский капитал на первого ребенка составит 737,2 тысячи рублей. Об этом агентству "Прайм" рассказала Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".
Материнский капитал индексируется каждый год 1 февраля. Размер индексации зависит от уровня инфляции, которая оценивается по завершении календарного года. В 2025 году величина индексации составила 9,5 %. Согласно прогнозам, в 2026 году маткапитал будет проиндексирован на 6,8 %.
“Таким образом, сумма маткапитала на первенца увеличится до 737,2 тысяч рублей, "доплата" за второго ребенка составит 236,9 тысяч рублей, маткапитал на второго ребенка, если на первого семья не получала сертификат, увеличится до 974,1 тысяч рублей”, - поясняет эксперт.
Если семья уже распорядилась частью средств маткапитала, будет проиндексирован остаток средств.
Кроме того, по словам Дайнеко, в 2026 году увеличатся и другие детские выплаты:
  • единовременное пособие при рождении ребенка до 28 773 рублей (в этом году размер пособия - 26 941,71 рублей). На местностях, где применяется районный коэффициент, выплата увеличивается за счет применения коэффициента;
  • максимальная сумма пособия по беременности и родам (декретные), которое полагается работающим женщинам вырастет до 955,8 тысячи рублей (при 140 дней декретного отпуска);
  • максимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет работающим (не путать с единым пособием) вырастет до 83 тысяч рублей в месяц;
  • повышение МРОТ с 1 января 2026 года отразится на увеличении минимального размера пособия по больничному листу (предварительно не ниже 27 тысяч рублей за календарный месяц). При этом на детей до семи лет включительно оплата больничного составляет 100 % вне зависимости от продолжительности трудового стажа родителя.
Нововведением 2026 года станет ежегодная семейная выплата, которая позволит семьям, чей среднедушевой доход не превышает полутора прожиточных минимумов, получать выплату в размере части уплаченного подоходного налога (7% от уплаченного в бюджет НДФЛ).
 
