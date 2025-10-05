https://1prime.ru/20251005/vyplaty-863118906.html

Россиянам сообщили о росте сразу нескольких выплат в 2026 году

Россиянам сообщили о росте сразу нескольких выплат в 2026 году

Россиянам сообщили о росте сразу нескольких выплат в 2026 году

С 1 февраля материнский капитал на первого ребенка составит 737,2 тысячи рублей. Об этом агентству "Прайм" рассказала Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ...

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. С 1 февраля материнский капитал на первого ребенка составит 737,2 тысячи рублей. Об этом агентству "Прайм" рассказала Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".Материнский капитал индексируется каждый год 1 февраля. Размер индексации зависит от уровня инфляции, которая оценивается по завершении календарного года. В 2025 году величина индексации составила 9,5 %. Согласно прогнозам, в 2026 году маткапитал будет проиндексирован на 6,8 %.“Таким образом, сумма маткапитала на первенца увеличится до 737,2 тысяч рублей, "доплата" за второго ребенка составит 236,9 тысяч рублей, маткапитал на второго ребенка, если на первого семья не получала сертификат, увеличится до 974,1 тысяч рублей”, - поясняет эксперт.Если семья уже распорядилась частью средств маткапитала, будет проиндексирован остаток средств.Кроме того, по словам Дайнеко, в 2026 году увеличатся и другие детские выплаты:Нововведением 2026 года станет ежегодная семейная выплата, которая позволит семьям, чей среднедушевой доход не превышает полутора прожиточных минимумов, получать выплату в размере части уплаченного подоходного налога (7% от уплаченного в бюджет НДФЛ).

