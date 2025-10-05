https://1prime.ru/20251005/yavka--863180066.html

Итоговая явка на выборах в Молдавии составила 52,24 процента

Итоговая явка на выборах в Молдавии составила 52,24 процента - 05.10.2025, ПРАЙМ

Итоговая явка на выборах в Молдавии составила 52,24 процента

Итоговая явка на парламентских выборах Молдавии составила 52,24%, этот показатель учитывает и избирателей, голосовавших по почте, заявила глава ЦИК Анжела... | 05.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-05T17:38+0300

2025-10-05T17:38+0300

2025-10-05T17:38+0300

политика

общество

молдавия

европа

москва

майя санду

цик

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1c/862905930_0:125:3197:1923_1920x0_80_0_0_4783b5e9a72868b8c7c68497d196ac62.jpg

КИШИНЕВ, 5 окт - ПРАЙМ. Итоговая явка на парламентских выборах Молдавии составила 52,24%, этот показатель учитывает и избирателей, голосовавших по почте, заявила глава ЦИК Анжела Караман. По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган. "Центральная избирательная комиссия констатирует, что итоговая явка на парламентских выборах в Молдавии составила 52,24%. ЦИК постановил признать выборы состоявшимися, утверждать протокол о результатах голосования на парламентских выборах", - заявила Караман на заседании, зачитывая отчет о централизации результатов процесса голосования. В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.

https://1prime.ru/20250929/zakharova-862970901.html

молдавия

европа

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , молдавия, европа, москва, майя санду, цик