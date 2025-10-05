Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации из-за снижения интереса западных союзников к поддержке Украины, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.“Для Зеленского и его режима наступают черные дни, для его режима, для всех их”, — сказал он.Соскин объяснил, что президент Украины оказался в таком положении из-за того, что президент США Дональд Трамп постепенно отдаляется от украинского вопроса, из-за некомпетентности его окружения, а также из-за нехватки денег для поддержания ВСУ в боевом состоянии.Дефицит украинского бюджетаКиев, столкнувшись с дефицитом на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части финансовых нужд.Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства вооружения и замедленное поступление западной помощи.
04:17 05.10.2025
 
"Наступают черные дни": в Киеве раскрыли, что случилось с Зеленским

Соскин: Зеленский в катастрофической ситуации из-за падения интереса Запада к Украине

