https://1prime.ru/20251005/zelenskiy-863165290.html

"Наступают черные дни": в Киеве раскрыли, что случилось с Зеленским

"Наступают черные дни": в Киеве раскрыли, что случилось с Зеленским - 05.10.2025, ПРАЙМ

"Наступают черные дни": в Киеве раскрыли, что случилось с Зеленским

Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации из-за снижения интереса западных союзников к поддержке Украины, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший... | 05.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-05T04:17+0300

2025-10-05T04:17+0300

2025-10-05T04:17+0300

киев

украина

сша

владимир зеленский

олег соскин

дональд трамп

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg

МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации из-за снижения интереса западных союзников к поддержке Украины, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.“Для Зеленского и его режима наступают черные дни, для его режима, для всех их”, — сказал он.Соскин объяснил, что президент Украины оказался в таком положении из-за того, что президент США Дональд Трамп постепенно отдаляется от украинского вопроса, из-за некомпетентности его окружения, а также из-за нехватки денег для поддержания ВСУ в боевом состоянии.Дефицит украинского бюджетаКиев, столкнувшись с дефицитом на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части финансовых нужд.Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства вооружения и замедленное поступление западной помощи.

https://1prime.ru/20251002/zelenskiy-863055483.html

https://1prime.ru/20251002/ukraina-863058740.html

киев

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

киев, украина, сша, владимир зеленский, олег соскин, дональд трамп, всу