СМИ рассказали об истерике Зеленского из-за российских ударов по Украине - 05.10.2025
СМИ рассказали об истерике Зеленского из-за российских ударов по Украине
СМИ рассказали об истерике Зеленского из-за российских ударов по Украине - 05.10.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали об истерике Зеленского из-за российских ударов по Украине
Владимир Зеленский раскритиковал западные страны за отсутствие реакции на российские авиаудары по украинским объектам, передает Telegram-канал "Политика... | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T16:53+0300
2025-10-05T16:53+0300
общество
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский раскритиковал западные страны за отсутствие реакции на российские авиаудары по украинским объектам, передает Telegram-канал "Политика Страны"."Ноль реакции от мира. Мы будем бороться, чтобы мир не молчал", — приводят в публикации слова Зеленского.Минобороны 5 октября сообщило, что российские военные нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК и объектам газово-энергетической инфраструктуры. В ведомстве отметили, что цели атаки были достигнуты, а все назначенные объекты противника поражены.В ночь на воскресенье украинские СМИ писали о взрывах в Чернигове, Ровно, Ивано-Франковске, Львове и Хмельницкой области Украины.
украина
общество, украина, владимир зеленский
Общество, УКРАИНА, Владимир Зеленский
16:53 05.10.2025
 
СМИ рассказали об истерике Зеленского из-за российских ударов по Украине

Зеленский пожаловался на отсутствие реакции Запада на авиаудары по Украине

МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский раскритиковал западные страны за отсутствие реакции на российские авиаудары по украинским объектам, передает Telegram-канал "Политика Страны".
"Ноль реакции от мира. Мы будем бороться, чтобы мир не молчал", — приводят в публикации слова Зеленского.
Минобороны 5 октября сообщило, что российские военные нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК и объектам газово-энергетической инфраструктуры. В ведомстве отметили, что цели атаки были достигнуты, а все назначенные объекты противника поражены.
В ночь на воскресенье украинские СМИ писали о взрывах в Чернигове, Ровно, Ивано-Франковске, Львове и Хмельницкой области Украины.
Общество УКРАИНА Владимир Зеленский
 
 
