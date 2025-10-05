https://1prime.ru/20251005/zelenskiy-863179215.html
СМИ рассказали об истерике Зеленского из-за российских ударов по Украине
2025-10-05T16:53+0300
общество
украина
владимир зеленский
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский раскритиковал западные страны за отсутствие реакции на российские авиаудары по украинским объектам, передает Telegram-канал "Политика Страны"."Ноль реакции от мира. Мы будем бороться, чтобы мир не молчал", — приводят в публикации слова Зеленского.Минобороны 5 октября сообщило, что российские военные нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК и объектам газово-энергетической инфраструктуры. В ведомстве отметили, что цели атаки были достигнуты, а все назначенные объекты противника поражены.В ночь на воскресенье украинские СМИ писали о взрывах в Чернигове, Ровно, Ивано-Франковске, Львове и Хмельницкой области Украины.
