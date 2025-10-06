Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Сочи начала работать подстанция "Победа" для строительства обхода Адлера - 06.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251006/adler-863219159.html
В Сочи начала работать подстанция "Победа" для строительства обхода Адлера
В Сочи начала работать подстанция "Победа" для строительства обхода Адлера - 06.10.2025, ПРАЙМ
В Сочи начала работать подстанция "Победа" для строительства обхода Адлера
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин дал старт работе подстанции "Победа" на строящемся обходе Адлера. | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T18:52+0300
2025-10-06T18:52+0300
бизнес
россия
адлер
сочи
рф
марат хуснуллин
автодор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860945265_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_b920f5c824603de0a4580465f8ad1d7a.jpg
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин дал старт работе подстанции "Победа" на строящемся обходе Адлера. "На обходе Адлера сегодня дали старт работе нового энергоузла — подстанции с красивым названием "Победа"... Подстанцию возвели в кратчайшие сроки. Она поможет построить тоннели, из которых будет состоять больше половины обхода Адлера (6 из 8 километров). Также подстанцию будут использовать для дальнейшей эксплуатации дороги", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале. Он также отметил, что опоры линии электропередачи выполнены в форме двух дельфинов. "Очень надеюсь, что жители и гости города по достоинству оценят творческий подход", - подчеркнул вице-премьер. Строительство объезда Адлера ведется в рамках реализации крупного проекта по созданию автомобильной дороги федерального значения от М-4 "Дон" до Сочи. Обязанности по строительству дороги возлагаются на компанию "Автодор". Работы по созданию обхода будут проводиться поэтапно. Как отмечал Хуснуллин, масштабный проект М-4 "Дон" улучшит транспортную ситуацию на Черноморском побережье, увеличит туристический потенциал. Строительство конкретно обхода Адлера, по его информации, сократит время в пути из Сочи в международный аэропорт и Красную Поляну.
https://1prime.ru/20251003/khusnullin-863119962.html
адлер
сочи
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860945265_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_d6f7def04e8a31a36c88173c2a03744a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, адлер, сочи, рф, марат хуснуллин, автодор
Бизнес, РОССИЯ, АДЛЕР, СОЧИ, РФ, Марат Хуснуллин, Автодор
18:52 06.10.2025
 
В Сочи начала работать подстанция "Победа" для строительства обхода Адлера

Хуснуллин дал старт работе подстанции "Победа" на строящемся обходе Адлера

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на город Сочи
Вид на город Сочи - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Вид на город Сочи. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин дал старт работе подстанции "Победа" на строящемся обходе Адлера.
"На обходе Адлера сегодня дали старт работе нового энергоузла — подстанции с красивым названием "Победа"... Подстанцию возвели в кратчайшие сроки. Она поможет построить тоннели, из которых будет состоять больше половины обхода Адлера (6 из 8 километров). Также подстанцию будут использовать для дальнейшей эксплуатации дороги", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что опоры линии электропередачи выполнены в форме двух дельфинов. "Очень надеюсь, что жители и гости города по достоинству оценят творческий подход", - подчеркнул вице-премьер.
Строительство объезда Адлера ведется в рамках реализации крупного проекта по созданию автомобильной дороги федерального значения от М-4 "Дон" до Сочи. Обязанности по строительству дороги возлагаются на компанию "Автодор". Работы по созданию обхода будут проводиться поэтапно. Как отмечал Хуснуллин, масштабный проект М-4 "Дон" улучшит транспортную ситуацию на Черноморском побережье, увеличит туристический потенциал. Строительство конкретно обхода Адлера, по его информации, сократит время в пути из Сочи в международный аэропорт и Красную Поляну.
Марат Хуснуллин - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Хуснуллин сообщил о начале строительства дороги "Северный обход Омска"
3 октября, 16:43
 
БизнесРОССИЯАДЛЕРСОЧИРФМарат ХуснуллинАвтодор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала