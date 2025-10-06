https://1prime.ru/20251006/adler-863219159.html

В Сочи начала работать подстанция "Победа" для строительства обхода Адлера

В Сочи начала работать подстанция "Победа" для строительства обхода Адлера - 06.10.2025, ПРАЙМ

В Сочи начала работать подстанция "Победа" для строительства обхода Адлера

06.10.2025

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин дал старт работе подстанции "Победа" на строящемся обходе Адлера. "На обходе Адлера сегодня дали старт работе нового энергоузла — подстанции с красивым названием "Победа"... Подстанцию возвели в кратчайшие сроки. Она поможет построить тоннели, из которых будет состоять больше половины обхода Адлера (6 из 8 километров). Также подстанцию будут использовать для дальнейшей эксплуатации дороги", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале. Он также отметил, что опоры линии электропередачи выполнены в форме двух дельфинов. "Очень надеюсь, что жители и гости города по достоинству оценят творческий подход", - подчеркнул вице-премьер. Строительство объезда Адлера ведется в рамках реализации крупного проекта по созданию автомобильной дороги федерального значения от М-4 "Дон" до Сочи. Обязанности по строительству дороги возлагаются на компанию "Автодор". Работы по созданию обхода будут проводиться поэтапно. Как отмечал Хуснуллин, масштабный проект М-4 "Дон" улучшит транспортную ситуацию на Черноморском побережье, увеличит туристический потенциал. Строительство конкретно обхода Адлера, по его информации, сократит время в пути из Сочи в международный аэропорт и Красную Поляну.

