Российский рынок акций перешел к росту - 06.10.2025
Российский рынок акций перешел к росту
2025-10-06T13:37+0300
2025-10-06T13:37+0300
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника перешел к повышению и растет в пределах 1%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 13.27 мск увеличивался на 0,54% - до 2618,49 пункта, а с утра максимально опускался до 2579,19 пункта. В частности, дорожают бумаги ПИКа (+5,9%), ММК (+3,8%), "Яндекса" (+3,7%). Дешевеют бумаги "Новатэка" (-2%), "Татнефти" (-0,4%), "ИнтерРАО" (-0,8%), X5 (-0,3%). От уровня 2565 пунктов по индексу Мосбиржи, достигнутому в выходные, последовал разворот рынка вверх, который продолжается и в понедельник, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Ослабление рубля позитивно для акций экспортеров", - добавляет он. Целевым в понедельник для индекса Мосбиржи может стать диапазон 2550 - 2650 пунктов, прогнозирует Богдан Зварич из ПСБ. "Рынок предпринимает попытку выхода и закрепления в его верхней половине. Перепроданность в российских акциях в краткосрочной перспективе может способствовать их коррекционному восстановлению. Однако в случае закрепления индекса Мосбиржи ниже 2600 пунктов вырастут риски продолжения снижения на среднесрочном горизонте", - добавляет он.
13:37 06.10.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк"Сотрудник в офисе московской биржи
Сотрудник в офисе московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
"Сотрудник в офисе московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
