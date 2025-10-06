https://1prime.ru/20251006/aktsii-863206301.html

Российский рынок акций перешел к росту

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника перешел к повышению и растет в пределах 1%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 13.27 мск увеличивался на 0,54% - до 2618,49 пункта, а с утра максимально опускался до 2579,19 пункта. В частности, дорожают бумаги ПИКа (+5,9%), ММК (+3,8%), "Яндекса" (+3,7%). Дешевеют бумаги "Новатэка" (-2%), "Татнефти" (-0,4%), "ИнтерРАО" (-0,8%), X5 (-0,3%). От уровня 2565 пунктов по индексу Мосбиржи, достигнутому в выходные, последовал разворот рынка вверх, который продолжается и в понедельник, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Ослабление рубля позитивно для акций экспортеров", - добавляет он. Целевым в понедельник для индекса Мосбиржи может стать диапазон 2550 - 2650 пунктов, прогнозирует Богдан Зварич из ПСБ. "Рынок предпринимает попытку выхода и закрепления в его верхней половине. Перепроданность в российских акциях в краткосрочной перспективе может способствовать их коррекционному восстановлению. Однако в случае закрепления индекса Мосбиржи ниже 2600 пунктов вырастут риски продолжения снижения на среднесрочном горизонте", - добавляет он.

