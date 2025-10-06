Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций перешел к росту - 06.10.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций перешел к росту
Российский рынок акций перешел к росту - 06.10.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций перешел к росту
Российский рынок акций во второй половине торгов понедельника переходит к росту после разнонаправленной динамики в течение дня, следует из данных торгов. | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T17:07+0300
2025-10-06T17:07+0300
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций во второй половине торгов понедельника переходит к росту после разнонаправленной динамики в течение дня, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 16.49 мск рос на 0,91%, до 2 628,21 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,99%, до 65,17 доллара за баррель. "Восходящей коррекции могло способствовать сделанное вчера заявление Трампа о том, что он считает хорошей идеей предложение президента РФ Владимира Путина о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Ожидания по поводу снижения ставки до конца года стали более сдержанными. Рост экономики околонулевой: в августе ВВП вырос на 0,4% второй месяц подряд. При этом геополитический фон остается напряженным", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая". На динамику рынка давят геополитика, риск приостановки цикла снижения ключевой ставки ЦБ, что сдерживает инвестиционный спрос, рассказала Кристина Гудым из ФГ "Финам". Продолжает ощущаться недостаток в масштабных бычьих драйверах, ожидается согласование 19-го пакета антироссийских санкций ЕС, отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Лидеры роста и снижения котировок В лидерах роста акции "М.видео" (+5,31%), "ПИКа" (+4,46%), "Самолета" (+3,91%), "ТМК" (+3,63%), "Мечела" (+3,31%). "Акции "М.видео" возобновили повышение после сообщений прошлой недели о возможном увеличении доли в ритейлере китайским JD.com. В сентябре при этом котировки "М.видео" падали до минимума с апреля 2009 года (55,95 рубля) на фоне новостей о намерении провести допэмиссию в размере 1,5 миллиарда акций против находящихся на данный момент в обращении 180 миллионов акций. Совет директоров ритейлера также предложил поменять формат допэмиссии с закрытой на открытую: собрание акционеров по данному вопросу пройдет 13 октября", - рассказала Кожухова. "М.видео" посредством допэмиссии пытается снизить долговую нагрузку, а за 1-е полугодие 2025 года сообщила о получении убытка по МСФО в размере 25,15 миллиарда рублей против убытка 10,3 миллиарда рублей годом ранее, добавила она. В лидерах снижения акции банка "Санкт-Петербург" (−3,3%), "Новатэка" (−2,14%), "Позитива" (−2,13%), VK (−1,69%), "Соллерса" (−1,22%). Прогнозы Если ключевые факторы не ухудшатся, индекс Мосбиржи может перейти к консолидации в диапазоне этого месяца 2565–2695 пунктов, рассказал Бабин из "БКС Мир инвестиций". Гудым из ФГ "Финам" ожидает, что к завершению основной сессии индекс сможет удержаться в "зеленой зоне".
17:07 06.10.2025
 
Российский рынок акций перешел к росту

Российский рынок акций растет во второй половине торгов понедельника

Котировки
Котировки
Котировки. Архивное фото
© Unsplash/Dimitri Karastelev
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций во второй половине торгов понедельника переходит к росту после разнонаправленной динамики в течение дня, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 16.49 мск рос на 0,91%, до 2 628,21 пункта.
Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,99%, до 65,17 доллара за баррель.
"Восходящей коррекции могло способствовать сделанное вчера заявление Трампа о том, что он считает хорошей идеей предложение президента РФ Владимира Путина о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Ожидания по поводу снижения ставки до конца года стали более сдержанными. Рост экономики околонулевой: в августе ВВП вырос на 0,4% второй месяц подряд. При этом геополитический фон остается напряженным", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая".
На динамику рынка давят геополитика, риск приостановки цикла снижения ключевой ставки ЦБ, что сдерживает инвестиционный спрос, рассказала Кристина Гудым из ФГ "Финам".
Продолжает ощущаться недостаток в масштабных бычьих драйверах, ожидается согласование 19-го пакета антироссийских санкций ЕС, отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
Лидеры роста и снижения котировок

В лидерах роста акции "М.видео" (+5,31%), "ПИКа" (+4,46%), "Самолета" (+3,91%), "ТМК" (+3,63%), "Мечела" (+3,31%).
"Акции "М.видео" возобновили повышение после сообщений прошлой недели о возможном увеличении доли в ритейлере китайским JD.com. В сентябре при этом котировки "М.видео" падали до минимума с апреля 2009 года (55,95 рубля) на фоне новостей о намерении провести допэмиссию в размере 1,5 миллиарда акций против находящихся на данный момент в обращении 180 миллионов акций. Совет директоров ритейлера также предложил поменять формат допэмиссии с закрытой на открытую: собрание акционеров по данному вопросу пройдет 13 октября", - рассказала Кожухова.
"М.видео" посредством допэмиссии пытается снизить долговую нагрузку, а за 1-е полугодие 2025 года сообщила о получении убытка по МСФО в размере 25,15 миллиарда рублей против убытка 10,3 миллиарда рублей годом ранее, добавила она.
В лидерах снижения акции банка "Санкт-Петербург" (−3,3%), "Новатэка" (−2,14%), "Позитива" (−2,13%), VK (−1,69%), "Соллерса" (−1,22%).

Прогнозы

Если ключевые факторы не ухудшатся, индекс Мосбиржи может перейти к консолидации в диапазоне этого месяца 2565–2695 пунктов, рассказал Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Гудым из ФГ "Финам" ожидает, что к завершению основной сессии индекс сможет удержаться в "зеленой зоне".
Об Агентстве
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Заголовок открываемого материала