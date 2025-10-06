https://1prime.ru/20251006/alikhanov-863206724.html

Алиханов рассказал об объемах российского рынка биотехнологий

ГЕЛЕНДЖИК, 6 окт - ПРАЙМ. Российский рынок биотехнологической продукции по итогам прошлого года составил около 440 миллиардов рублей, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках пленарной сессии международного форума "Биопром". "Охарактеризую наш рынок, это где-то 440 миллиардов рублей по итогам 2024 года. И, конечно, для серьезного такого роста у нас есть главное, мне кажется, преимущество. Мы крупнейшие в мире производители, генераторы биомассы. Это сельхоз сырье, лесные массивы..., водные ресурсы, аквакультура", — сказал Алиханов. Министр отметил, что в области биоэкономики у России достаточно большой спектр направлений. В стране 220 небольших предприятий, которые охватывают все спектры отрасли. Однако у мировых лидеров количество предприятий в этой сфере гораздо выше, так, в Китае только 900 крупных компаний, а в США - 2 800 предприятий.

