Алиханов рассказал об объемах российского рынка биотехнологий - 06.10.2025, ПРАЙМ
Алиханов рассказал об объемах российского рынка биотехнологий
Алиханов рассказал об объемах российского рынка биотехнологий - 06.10.2025, ПРАЙМ
Алиханов рассказал об объемах российского рынка биотехнологий
Российский рынок биотехнологической продукции по итогам прошлого года составил около 440 миллиардов рублей, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон... | 06.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-06T13:43+0300
2025-10-06T13:44+0300
ГЕЛЕНДЖИК, 6 окт - ПРАЙМ. Российский рынок биотехнологической продукции по итогам прошлого года составил около 440 миллиардов рублей, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках пленарной сессии международного форума "Биопром". "Охарактеризую наш рынок, это где-то 440 миллиардов рублей по итогам 2024 года. И, конечно, для серьезного такого роста у нас есть главное, мне кажется, преимущество. Мы крупнейшие в мире производители, генераторы биомассы. Это сельхоз сырье, лесные массивы..., водные ресурсы, аквакультура", — сказал Алиханов. Министр отметил, что в области биоэкономики у России достаточно большой спектр направлений. В стране 220 небольших предприятий, которые охватывают все спектры отрасли. Однако у мировых лидеров количество предприятий в этой сфере гораздо выше, так, в Китае только 900 крупных компаний, а в США - 2 800 предприятий.
13:43 06.10.2025 (обновлено: 13:44 06.10.2025)
 
Алиханов рассказал об объемах российского рынка биотехнологий

Алиханов: российский рынок биотехнологической продукции составил 440 млрд рублей

ГЕЛЕНДЖИК, 6 окт - ПРАЙМ. Российский рынок биотехнологической продукции по итогам прошлого года составил около 440 миллиардов рублей, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках пленарной сессии международного форума "Биопром".
"Охарактеризую наш рынок, это где-то 440 миллиардов рублей по итогам 2024 года. И, конечно, для серьезного такого роста у нас есть главное, мне кажется, преимущество. Мы крупнейшие в мире производители, генераторы биомассы. Это сельхоз сырье, лесные массивы..., водные ресурсы, аквакультура", — сказал Алиханов.
Министр отметил, что в области биоэкономики у России достаточно большой спектр направлений. В стране 220 небольших предприятий, которые охватывают все спектры отрасли. Однако у мировых лидеров количество предприятий в этой сфере гораздо выше, так, в Китае только 900 крупных компаний, а в США - 2 800 предприятий.
