Алиханов рассказал о перспективах рынка биоэкономики в России
Алиханов рассказал о перспективах рынка биоэкономики в России
2025-10-06T19:27+0300
2025-10-06T19:27+0300
2025-10-06T19:31+0300
ГЕЛЕНДЖИК, 6 окт - ПРАЙМ. Объем российского рынка в области биоэкономики к 2030 году ожидается на уровне 700 миллиардов рублей, а к 2030 году - 1 триллион рублей, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах международного форума "Биопром". "Наша задача по тем документам, которые мы разработали, достичь 700 миллиардов рынка к 2030 году и к 2036 году попытаться пробить отметку в 1 триллион рублей", — сказал министр об ожиданиях по рынку в биоэкономике. Министр отметил, что в настоящее время ведется обсуждение с регионами страны о мерах поддержки в сфере биоэкономики. "Есть целый ряд регионов, у которых готова инфраструктура технопарков, различных сельскохозяйственных территорий, с технопарками совмещенных, например, в Белгороде, в других регионах, которые, уверен, тоже дадут такой дополнительный импульс росту биотехнологического рынка в нашей стране", - заключил Алиханов. Объем финансирования национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики" в 2026 году запланирован на уровне 754 миллионов рублей, в 2027 году – 2,1 миллиарда рублей, в 2028 году – 2,2 миллиарда рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы. Национальный проект "Технологическое обеспечение биоэкономики" будет включать три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики". В июне Мантуров в интервью РИА Новости говорил, что национальный проект "Биоэкономика", как ожидается, будет утвержден в конце текущего года, после принятия закона о бюджете на период 2026-2028 годов. По прогнозам, объем потребления продуктов биоэкономики к 2036 году превысит 1 триллион рублей. В феврале текущего года президент России Владимир Путин заявлял о формировании принципиально нового явления, новой реальности, имея в виду биоэкономику. Глава государства отмечал, что с точки зрения качества глобального роста эта тема важнейшая и ключевая, и предлагал посвятить вопросам биоэкономики Форум будущих технологий в 2026 году.
