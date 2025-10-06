Суд взыскал с экс-зампреда правительства Алтая почти 21 миллион рублей

https://1prime.ru/20251006/altay-863195145.html

НОВОСИБИРСК, 6 окт – ПРАЙМ. Суд по иску прокуратуры взыскал с осужденного за должностные преступления бывшего первого зампредседателя правительства Республики Алтая Роберта Пальталлера и его супруги почти 21 миллион рублей неподтвержденных расходов, сообщает в понедельник прокуратура республики. "Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, в связи с чем прокуратурой республики в Алтайский краевой суд внесено апелляционное представление на решение суда первой инстанции. Суд второй инстанции удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу", - говорится в сообщении. Ранее прокуратура установила, что траты Пальталлера и его супруги на приобретение объектов недвижимости и транспортных средств плюс неизрасходованные наличные в совокупности за 2006-2019 годы не соответствует их доходам за указанный период. В частности, ими были приобретены пять объектов недвижимости и четыре автомобиля премиальных марок. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела у Пальталлера были обнаружены и изъяты деньги в размере более 3,8 миллиона рублей, ювелирные изделия, предварительно оцененные на сумму более 800 тысяч рублей. В связи с превышением суммы расходов должностного лица над совокупным доходом членов его семьи прокуратура республики в Алтайский районный суд Алтайского края направила исковое заявление о взыскании с бывшего должностного лица и супруги солидарно в пользу РФ суммы неподтвержденных расходов в денежном эквиваленте в размере 20,9 миллиона рублей. В сентябре 2022 года Пальталлер по делу о коррупции был приговорен к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 80 миллионов рублей, также его обязали возместить 136 миллионов рублей ущерба. Экс-чиновника признали виновным во взяточничестве и махинациях со строительством системы оснежения горнолыжного комплекса "Манжерок", жилого дома в селе Майма, ремонтом участка Чуйского тракта.

